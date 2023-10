'Gollum wurde abgelöst': Neues King Kong-Spiel ist laut Fans so schlecht, dass es selbst den größten Flop 2023 gut aussehen lässt

Dieses Promo-Bild für Skull Island: Rise of Kong lässt doch an Qualität denken, oder?

King Kong-Fans aufgepasst: Heute ist nämlich KEIN Spiel für euch erschienen – zumindest dann nicht, wenn ihr Wert auf Qualität beim Zocken legt. Zwar schlägt das neue Skull Island: Rise of Kong auf den sozialen Medien durchaus Wellen, allerdings eher für seine fast schon absurd schlechte Grafik und Umsetzung.

Das geht sogar so weit, dass es für einige jetzt Der Herr der Ringe: Gollum den Titel als schlechtestes Spiel 2023 abläuft.

Neues King Kong-Spiel ist so ein Desaster, dass das Internet nur noch feiert

Skull Island: Rise of Kong ist heute erst frisch auf PS4/PS5, Xbox-Konsolen, Nintendo Switch und PC erschienen. Dass es sich hier allerdings um einen neuen Release und nicht ein 20 Jahre altes, unfertiges Spiel handelt, würde man ihm anhand der Grafik und des Gameplays kaum ansehen.

Auf Social Media teilen Fans nämlich bereits fleißig Clips, die einen Zustand zeigen, den wir bestenfalls bei Alpha-Gameplay erwarten würden und nicht bei einem fertigen Release.

In einer Zwischensequenz etwa wird das Modell eines Dinogegners mittendrin von einem Platthalter-Bild ersetzt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Und auch sonst sieht die Grafik bestenfalls unfertig aus:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Auch beim Gameplay sieht es nicht viel besser aus:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Zumindest sorgen die Clips aber für reichlich Belustigung bei Fans, die es etwa sarkastisch als "Game of the Year-Material" betiteln oder scherzen, dass "God of War sich wünscht, dass es so gute Kämpfe hätte".

Auf ResetEra schreibt User Ryuman gar, dass "Gollum erlöst" wurde – ein Verweis auf den desaströsen Launch des Action-Adventures von Daedalic, der auf Metacritic gerade mal auf eine Wertung von 34 Punkten kommt und dazu geführt hat, dass Daedalic sein Entwicklerstudio geschlossen hat.

Über die Hintergründe des Gollum-Flops könnt ihr hier mehr lesen:

Skull Island: Rise of Kong zumindest hätte offensichtlich noch einiges an Zeit und Ressourcen gebraucht. Ob die bei Entwickler IguanaBee oder Publisher GameMill einfach gefehlt haben oder es andere Gründe für den Zustand des Spiels gab, können wir natürlich nur mutmaßen. Dass der Titel so aber für 49,99 Euro im PlayStation Store angeboten wird, wirkt einfach nur absurd – da hilft es auch nicht mehr, dass ihr mit PS Plus 25% spart...

Was haltet ihr von den Clips zum neuen King Kong-Spiel?