Aktuelles Sky Ticket-Angebot - 3 Monate neuste Serien + 1 Tag Live-Sport für einmalig 4,99 Euro

Der Osterhase bringt euch dieses Wochenende ein besonderes Angebot von Sky nach Hause. Ihr könnt bei der Eiersuche einige Oster-Schnäppchen schlagen. Dieses Wochenende gibt es das Sky Entertainment Ticket für drei Monate zusammen mit einem Tag Live-Sport für einmalig 4,99 Euro.

Mit dem Sport-Tagesticket könnt ihr euch zum Beispiel an diesem Wochenende den deutschen »Clasico« zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund anschauen. Die Bayern können in diesem Spiel Deutscher Meister werden und für Dortmund geht es darum sich weiter in den CL-Rängen festzusetzen. Wer wird hier sein Ziel erreichen? Ihr könnt es mit dem Sky Ticket-Angebot günstig live verfolgen.

Das Sky Entertainment Ticket bietet euch Zugriff auf Serien-Highlights wie The Walking Dead, Billions, Vikings und viele mehr.

Denkt einfach nach dem Abschluss daran euer Abonnement online in eurem Account zu kündigen und es entstehen euch keine weiteren Kosten. Zudem gilt das Angebot nur für Neukunden.

3 Monate Sky Ticket + 1 Tag Live-Sport für einmalig 4,99 Euro

2 Monate Sky Ticket Entertainment + Cinema für einmalig 9,99 Euro

Alle Sky-Pakete in HD für 29,99 Euro pro Monat

Neben den Sky Ticket-Angeboten bekommt ihr alle Sky-Pakete in HD für nur 29,99 Euro im Monat. Damit erhaltet ihr Zugriff auf die Fußball Bundesliga, auf Sportarten wie Tennis, Golf oder Handball und könnt die neuesten Serien, sowie Filme noch vor Blu-ray-Start schauen.

Beachtet, dass die Vertragslaufzeit 12 Monate beträgt und ihr auf jeden Fall rechtzeitig zwei Monate vor Ablauf kündigen solltet. Ansonsten wird das Abonnement automatisch um 12 Monate verlängert und kostet dann 76,99 Euro pro Monat.

Sky Komplettpaket für 29,99 Euro im Monat