Sky Ticket wird zu WOW: Jetzt Film- und Serienpaket günstig im Startangebot sichern

Sky Ticket heißt seit gestern nicht mehr Sky Ticket, sondern WOW. An den Inhalten und der Technik scheint das vorerst nichts zu ändern, zur Feier der Namensänderung gibt es aber immerhin ein spezielles Angebot: Das Paket mit Filmen und Serien kostet nur noch 9,98€ statt 14,98€. Auch das Serien-Paket gibt es mit 7,99€ statt 9,99€ etwas günstiger. Das Besondere daran: Solange ihr nicht kündigt, könnt ihr den günstigen Preis wohl dauerhaft behalten. WOW hält explizit fest, dass die „Laufzeit unbefristet“ ist. Das Angebot soll noch bis zum 31. Juli verfügbar sein.

Was hat WOW zu bieten?

Serien: Wie schon gesagt, ändert die Namensänderung von Sky Ticket zu WOW zunächst mal nichts an den Inhalten. Mit dem Serien-Paket könnt ihr euch unter anderem große, von HBO produzierte Serien-Hits wie Westworld oder Game of Thrones ansehen. Außerdem gibt es neue Serien-Highlights wie Das Boot oder die Fortsetzung des beliebten Psychopathen-Krimis Dexter namens Dexter: New Blood. Mit Bel Air startet heute zudem das Reboot der beliebten 90er-Sitcom Der Prinz von Bel Air.

Filme: Bei den Filmen verspricht WOW große Blockbuster kurz nach dem Kino und über 1.000 der beliebtesten Filme. Konkret gibt es gerade etwa den Superschurken-Film The Suicide Squad, in dem Margot Robbie alias Harley Quinn sich erneut auf eine halsbrecherische Mission schicken lässt. Mit dem Drama Nomadland, das mit drei Oscars ausgezeichnet wurde und auf Metacritic bei einem Wertungsschnitt von 93 Punkten liegt, bekommt ihr zudem einen der besten Filme der letzten Jahre. Am anderen Ende der Wertungen liegt der Science-Fiction-Film Cosmic Sin mit Bruce Willis. Dieser ist mit gerade mal 9 Punkten bei Metacritic so schlecht ist, dass er schon fast wieder sehenswert ist.

Bei WOW könnt ihr auf maximal zwei Geräten gleichzeitig streamen. Das Abo ist monatlich kündbar. Wie schon gesagt, verliert ihr aber euren Rabatt, wenn ihr zwischendurch kündigt und dann wieder neu abonniert.