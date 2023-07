Smarte Beleuchtung am Amazon Prime Day: Ambilight, Nanoleafs und LED-Strips von Govee jetzt günstig

Govee bietet euch beim Prime Day eine große Vielfalt.

Aktuell läuft noch bis zum 12. Juli um 23:59 Uhr der Amazon Prime Day. Mit von der Partie sind auch diverse Produkte von Govee. Damit könnt ihr euch euer Wohnzimmer so richtig schön atmosphärisch gestalten.

Die Deals gehen zwar noch bis morgen, es könnte aber gut sein, dass sie bereits vorher ausverkauft sind. Schnell sein lohnt sich also.

Der Amazon Prime Day läuft den ganzen 11. und 12. Juli hindurch. Auf unserer Prime Day-Übersicht findet ihr ständig die aktuellen Angebote.

Govee am Amazon Prime Day

Mit den LED-Strips von Govee könnt ihr euch Ambilight ohne einen teuren Ambilight TV sichern. Den Unterschied würdet ihr zwar an der Qualität merken, aber vor allem eben am Geld. Mit dem aktuellen Angebot bei Amazon könnt ihr in der Hinsicht ordentlich sparen.

So oder so ähnlich könnte es bei euch im Wohnzimmer aussehen.

Aber was kann das LED-Strip System von Govee genau?

Innovatives Dual-Kamera-Design: Durch die Kamera ist die Farberfassung viel genauer. Sie ist zudem auch für ultradünne Fernseher gemacht.

Durch die Kamera ist die Farberfassung viel genauer. Sie ist zudem auch für ultradünne Fernseher gemacht. Govee Envisual Technologie: Das Zonenfarberfassungsschema ermöglicht eine Echtzeit-Farberfassung.

Das Zonenfarberfassungsschema ermöglicht eine Echtzeit-Farberfassung. Govee Home App: Mit der App könnt ihr den Weißabgleich manuell einstellen, um für eine höhere Farbgenauigkeit zu sorgen.

Mit der App könnt ihr den Weißabgleich manuell einstellen, um für eine höhere Farbgenauigkeit zu sorgen. Hochdichte RGBIC-Verteilung: Doppelt so viele Lichtperlen, um natürliche Lichteffekte zu garantieren.

Doppelt so viele Lichtperlen, um natürliche Lichteffekte zu garantieren. Verbesserter Musikmodus: In der Steuerbox der LED-Strips ist ein Mikrofon verbaut, damit Musik synchronisiert werden kann.

