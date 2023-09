Smarte DualSense-Erweiterung – Sony arbeitet offenbar an einem Touchscreen zum Dranklemmen

Der DualSense könnte eine smarte Erweiterung zum Aufstecken bekommen.

Sony plant offenbar, das Line-Up für seine DualSense-Controller bzw. deren Zubehör noch einmal zu erweitern. Das zeigt zumindest ein nun aufgetauchtes und von Sony eingereiches Patent mit einer interessanten – und smarten – Erweiterung für das PS5-Pad.

Was ist das für ein Patent? Wie gamerant berichtet, handelt es sich um einen Bildschirm mit Touchscreen-Funktion, der per Aufsteckmechanismus auf dem DualSense platziert wird und dann zum Streamen von PS5-Spielen genutzt werden kann. Wird der Screen nicht mehr benötigt, kann er abmontiert werden.

Bei Bedarf abnehmbar

Auf der Zeichnung im Patent ist nicht genau erkennbar, wie das Aufstecken auf den Controller funktioniert, das Display thront aber in jedem Fall an der Oberseite.

So sieht das Ganze aus:

Der Screen wird an der Oberseite montiert.

Bildquelle: gamerant.com

Uns erinnert das Ganze von der Idee her ein wenig an die Handyhalterungen, die es unter anderem für die Xbox-Controller gibt. Auch hier wird ein Display bzw. Handy per Halterung auf die Steuerungseinheit aufgesetzt.

Vermutlich günstiger als der Portal Controller

Das Patent ist übrigens nicht zu verwechseln mit dem Portal-Controller, den Sony bereits offiziell vorgestellt hat. Dieser hat einen fest verbauten Bildschirm und kann ebenfalls für Remote Play genutzt werden. Allerdings wäre der Preis der optionalen "Aufsteck-Lösung" aus dem Patent vermutlich deutlich günstiger als der 220 Euro teure Portal-Controller.

Über Angaben wie Preis oder Verfügbarkeit gibt es in dem Sony-Patent aber ohnehin keine Angaben. Und generell solltet ihr beachten, dass Patente zwar eingereicht werden können, was aber nicht zwangsläufig heißen muss, dass diese Dinge auch tatsächlich bis zur Serienreife entwickelt werden oder gar auf den Markt kommen. Das könnte auch beim Aufsteck-Display der Fall sein – auch wenn wir das Teil liebend gerne mal in der Praxis ausprobieren würden.

Würdet ihr euch so ein optionales Display kaufen?