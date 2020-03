Vergesst Sneaker: Jetzt gibt es sogar Dragon Ball-Badelatschen

Anime-Fans können sich bereits seit geraumer Zeit mit diversen Sneakern zu ihrem Lieblings-Franchise eindecken. Jetzt kommt eine ganze Reihe an neuem Schuhwerk hinzu: Dragon Ball Z-, Naruto- und My Hero Academia-Fans haben jetzt die Möglichkeit, Hi Top-Sneakers, aber auch Badelatschen im Look ihrer Lieblingsserie zu ergattern.

Hi Top-Sneakers & Latschen zu Dragon Ball Z, Naruto & mehr veröffentlicht

Die Sneakers gehören wie der Rest zu einer ganzen Reihe neuer Anime-Schuhe und -Klamotten von Hot Topic. Neben Dragon Ball Z und Naruto gibt es auch etwas für My Hero Academia-Fans. Außer Schuhen findet ihr bei Hot Topic zum Beispiel auch noch ähnlich designte Caps.

So sehen die Schuhe aus: Dragon Ball Z-Fans können sich über die Hi Top-Sneaker freuen. Endlich gibt es welche in den klassischen Son Goku-Farben Blau und Orange. An der Seite der Treter prangt das große Kanji-Symbol.

Die Badelatschen kommen stattdessen in Schwarz und Orange daher. Auf der linken Seite ist ebenfalls das Kanji-Zeichen von Son Goku zu sehen, während auf dem linken Schlappen das Kanji-Symbol von Meister Roshi angebracht ist.

Was kostet der Spaß? Für die Schlappen müsst ihr knapp 25 US-Dollar hinblättern, während die Sneakers eigentlich 44,90 Dollar kosten, aber aktuell für zwanzig Prozent weniger zu haben sind. Das heißt, sie schlagen mit 35,92 Dollar zu Buche, wenn ihr sie bestellt.

Dann gibt es da noch die Naruto-Ausführung des Ganzen. Hier könnt ihr sowohl den Hi Top-Sneaker mit dem Konohagakure "Hidden Leaf Village"-Symbol an der Seite als auch die Schlappen mit den roten Akatsuki-Wolken sehen.

My Hero Academia bekommt ebenfalls zwei verschiedene neue Treter spendiert. Die Hi Top-Sneakers wirken mit dem Deku-Colorway extrem auffällig. Die Badelatschen sehen im Gegensatz dazu sehr viel dezenter aus. Hier könnt ihr die Schuhe beim US-Store Hot Topic bestellen.

Falls ihr also schon immer mal in hohen Sneakers oder stattdessen in Badelatschen herumlaufen wolltet, die eure Liebe zu Animes repräsentieren, könnt ihr das jetzt tun.

Welche Schuhe gefallen euch davon am besten? Würdet ihr sie anziehen?