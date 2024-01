So alt sind alle Strohhut-Piraten von One Piece - vor und nach dem Zeitsprung

Die One Piece-Figuren kennt ihr, aber wisst ihr auch, wie alt sie sind?

In One Piece erleben Monkey D. Ruffy, Nico Robin, Nami, Sanji, Chopper, Lorenor Zorro und der der ganze Rest jede Menge Abenteuer. Sowohl im Anime, als auch im Manga. Der bunt zusammengewürfelte Haufen besteht aus sehr unterschiedlichen Figuren, die auch noch verschieden alt sind. Wie alt die einzelnen Strohhut-Piraten zu den beiden großen Zeiträumen der Reihe sind, könnt ihr hier in dieser kleinen Übersicht nachlesen.

One Piece: Wie alt sind Ruffy, Zorro, Nami, Sanji, Nico Robin und der Rest der Strohhut-Piratenbande?

Was ist One Piece? Eine der bekanntesten und erfolgreichsten Manga-Reihen, die auch als Anime verfilmt worden ist. Mittlerweile gibt es nicht nur unzählige Filme neben der Serie, sondern auch noch richtig viele Videospiele und seit wenigen Monaten auch noch die Live Action-Adaption von Netflix mit echten Schauspieler*innen:

2:22 One Piece: Im letzten, finalen Trailer vor Release stechen die Strohhutpiraten in See

So alt sind die Strohhutpiraten:

Monkey D. Ruffy: 19 Jahre (17 vor dem Zeitsprung)

19 Jahre (17 vor dem Zeitsprung) Lorenor Zorro: 21 Jahre (19 vor dem Zeitsprung)

21 Jahre (19 vor dem Zeitsprung) Nami : 20 (18 vor dem Zeitsprung)

: 20 (18 vor dem Zeitsprung) Lysop : 19 (17 vor dem Zeitsprung)

: 19 (17 vor dem Zeitsprung) Sanji : 21 (19 vor dem Zeitsprung)

: 21 (19 vor dem Zeitsprung) Chopper : 17 (15 vor dem Zeitsprung)

: 17 (15 vor dem Zeitsprung) Nico Robin : 30 (28 vor dem Zeitsprung)

: 30 (28 vor dem Zeitsprung) Franky : 36 (34 vor dem Zeitsprung)

: 36 (34 vor dem Zeitsprung) Brook : 90 (88 vor dem Zeitsprung)

: 90 (88 vor dem Zeitsprung) Jinbei : 46 (44 vor dem Zeitsprung)

: 46 (44 vor dem Zeitsprung) Nefeltari Vivi: 18 (16 vor dem Zeitsprung)

Ihr seht: Das Alter der Strohhutpiraten unterscheidet sich teilweise massiv. Das älteste Mitglied dürfte wenig überraschend Brook sein, aber auch Jinbei, Franky und Nico Robin übertreffen den Großteil der restlichen Crew deutlich. Das jüngste Mitflied ist Chopper, dicht gefolgt von Ruffy und Lysop (Quelle: OPWiki).

Was hat es mit dem Zeitsprung auf sich? Im Verlauf der Handlung von One Piece gibt es einen großen Zeitsprung aka Time Skip. Der deckt einen Zeitraum von zwei Jahren ab, die nicht gezeigt werden. Wir sehen die Held*innen zwar vorher und nachher, aber was dazwischen passiert ist, wird nicht durchexerziert. Teilweise wissen wir auch immer noch nicht, was die Figuren in diesen zwei Jahren genau gemacht haben.

Wusstet ihr das Alter der einzelnen One Piece-Charaktere sowieso schon im Schlaf, oder hättet ihr irgendwen unterschiedlich alt eingeschätzt?