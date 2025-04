Solo Leveling Season 2: So geht es nach dem Finale weiter – Ab diesem Kapitel im Manhwa könnt ihr die Geschichte weiterlesen

Jin-Woos Geschichte in Solo Leveling ist längst noch nicht vorbei. (Bild: © Chugong / A-1 Pictures)

Solo Leveling hat mit dem Release der letzten Episode am 29. März die zweite Season abgeschlossen. Seitdem hoffen viele Fans auf eine baldige Ankündigung der dritten Season.

Obwohl eine dritte Season in absehbarer Zeit eher nicht zu erwarten ist, müssen Fans nicht unbedingt bis zum Release dieser etwaigen dritten Staffel warten, um zu erfahren, was als Nächstes in Solo Leveling passieren wird.

Fans können direkt in den Manhwa von Solo Leveling springen und genau dort weiterlesen, wo die zweite Staffel des Animes aufgehört hat. Um welches Kapitel im Manhwa es sich konkret handelt und wie viele Story-Arcs ihr in Zukunft in Solo Leveling noch vor euch habt, erfahrt ihr hier.

1:08 Offizieller Teaser-Trailer zu Solo Leveling Staffel 2 zeigt jin-Woos neuen Kräfte und starken Gegner

Autoplay

Nach dem Finale von Solo Leveling könnt ihr direkt mit diesem Kapitel im Manhwa einsteigen und weiterlesen

Solo Levelings zweite Staffel deckte den kompletten Handlungsstrang des Manhwas bis einschließlich Kapitel 110 ab – mit einigen Kürzungen, die im Anime nicht adaptiert wurden. Ihr könnt also in Kapitel 111 springen und direkt dort weiterlesen, wo Season 2 von Solo Leveling aufgehört hat.

Jin-Woo möchte im Ende der zweiten Staffel von Solo Leveling seine eigene Gilde gründen. (Bild: © Chugong / A-1 Pictures)

Es ist jedoch wichtig anzumerken, dass die letzte Szene im Finale, in der Jin-Woo durch ein Red Gate schreitet, nach einem Treffen mit einem für die Geschichte relevanten Charakter stattfindet. Der Anime hat diese Szene absichtlich aus dem Manhwa gestrichen und wird diese wichtige Figur womöglich erst in der dritten Season des Animes zeigen.

Falls ihr also keine wichtigen Momente oder Szenen in der Geschichte verpassen möchtet, ist es empfehlenswert, entweder Kapitel 110 noch einmal nach dem Abschluss des Animes zu lesen oder die komplette Jeju Island-Arc im Manhwa nachzuholen.

Den Manhwa beziehungsweise den Webcomic könnt ihr auf Tapas oder auf Tappytoon auf Englisch lesen.

Das könnt ihr als Nächstes in Solo Leveling erwarten

Jin-Woos Schattenarmee ist noch um ein weiteres gewachsen. (Bild: © Chugong / A-1 Pictures)

Solo Levelings Season 2 ging mit dem Abschluss des Jeju Island Raids und der darauffolgenden kurzen Recruitment-Arc zu Ende, wo Jin-Woo verkündete, dass er seine eigene Gilde gründen möchte. Die dritte Season des Animes wird demnach genau dort weitergehen.

Jin-Woo wird seine eigene Gilde gründen und somit den Start der “Ahjin Guild-Arc” markieren.

Nach der zweiten Staffel von Solo Leveling und der Recruitment-Arc dürfen Fans sich insgesamt noch auf acht weitere Story-Arcs freuen, die in der nächsten Anime-Staffel noch abgedeckt werden müssen. Dazu gehört unter anderem auch ein Handlungsstrang, der nach dem "Epilog" von Solo Leveling spielt.

Wie gefiel euch die zweite Staffel von Solo Leveling und werdet ihr den Manhwa lesen oder doch lieber auf eine dritte Season des Animes warten?