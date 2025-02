Solo Leveling Season 2 teast klammheimlich einen der beliebtesten Charaktere aus dem Webcomic

Die zweite Season von Solo Leveling feiert genau wie die vorherige Staffel große Erfolge und befindet sich derzeit mitten in der Demon Castle-Arc, in der Jin-Woo sich durch einen S-Rang-Dungeon kämpft.

Spoilerwarnung! In den folgenden Abschnitten befinden sich Informationen zu den aktuellen Ereignissen in Solo Leveling Season 2 Episode 7 und zusätzliche Story-Inhalte aus dem namensgebenden Webcomic. Solltet ihr also den Webcomic noch nicht gesehen haben und nicht erfahren wollen, wer sich unter der Rüstung des letzten angreifenden Dämonen befindet, werdet ihr in den nächsten Abschnitten gespoilert.

Während der starke Jäger eine Vielzahl von Gegnern besiegt und sich durch die unterschiedlichen Ebenen des Dungeons schlägt, wird er von einer Dämonen-Armee angegriffen. Diese Dämonen-Truppe wird von einem der beliebtesten weiblichen Figuren aus dem Webcomic angeführt: Esil Rudira.

Der Teaser am Ende von Episode 7 und Jin-Woos Anmerkung zu Dämonen

In der 7. Episode von Solo Levelings zweiter Season hat Jin-Woo den Titel eines S-Rang-Jägers bekommen und gehört somit zu den zehn stärksten Jäger*innen im Solo Leveling-Universum. Mit diesem neuen Rang hat er nun endlich Zugang zum S-Rang-Dungeon, in dem er die Zutaten für das Heilmittel für seine todkranke Mutter finden kann. Er muss sich durch die unterschiedlichen Ebenen des Dämonenschlosses im Dungeon kämpfen, um weiter nach dem "heiligen Wasser des Lebens” zu suchen.

Während seiner Suche wird er von Dämonen in Rüstungen angegriffen, die er mit Leichtigkeit besiegt. Die Folge endet mit Jin-Woos Anmerkung, dass auch Dämonen Angst verspüren können, bevor er auf das letzte verbliebene Mitglied der feindlichen Armee zugeht.

Die Dämonen-Prinzessin, die nur in einer einzigen Arc erscheint und trotzdem von Fans geliebt wird

Dieses letzte Mitglied ist die Dämonen-Prinzessin Esil Rudira, die sich nach dem fehlgeschlagenen Angriff auf Jin-Woo sofort ergibt und um ihr Leben fleht. Im gleichnamigen Webcomic wird sie als offenes und freundliches, aber auch egoistisches und schamloses Dämonenmädchen dargestellt. Sie hat ein menschliches Aussehen, spitze Ohren wie eine Elfe, langes violettfarbenes Haar und trägt eine rot-goldene Rüstung.

Esil taucht in der Hauptgeschichte ausschließlich in der Demon Castle-Arc auf, wo sie Jin-Woo nach ihrer Niederlage den Weg zur 100. Ebene zeigt und ihm sogar im Kampf gegen den Dämonenkönig Baran hilft. Schließlich hat Jin-Woo nach dem Sieg über Baran und dem Erhalt des “heiligen Wassers des Lebens” nichts mehr mit dem Dungeon und dem Dämonenschloss zu tun. Er verschwindet nach den Geschehnissen und lässt sie zurück.

Esil Rudira ist bei Fans der Webcomic-Reihe vor allem wegen ihres markanten Looks und ihrer Persönlichkeit so beliebt, obwohl sie nur in einer einzigen Arc vorkommt. Abzulesen ist das beispielsweise an diesem vier Jahre alten Reddit-Thread der mehr als 4000 Upvotes erzielen konnte.

In dem Post wird oft ihr süßes Aussehen kommentiert, und generell scheint ihr Charakterdesign ein entscheidender Grund für ihre Beliebtheit zu sein. Außerdem wird sie in den Kommentaren als "Best Girl" von Solo Leveling bezeichnet, obwohl es neben ihr weibliche Charaktere wie Cha Hae-In gibt, die weitaus größere Rollen in der Serie haben.

Das zeigt, wie beliebt sie mit ihrem einzigen Auftritt in der Demon Castle-Arc geworden ist. Jetzt wird Esil Rudira möglicherweise in Episode 8 der zweiten Season von Solo Leveling womöglich ihr Anime-Debüt geben.

Wie ist eure Meinung zu ihrem Charakter-Design und wer ist eure Lieblingsfigur von Solo Leveling?