Solo Leveling hat eine noch höhere Auszeichnung als den S-Rang, aber den wird Jin-Woo nie erhalten und das ist der Grund

Obwohl Jin-Woo so stark ist, bleibt ihm der offizielle Titel des National Level-Hunters enthalten. (Bild: © Chugong / A-1 Pictures)

In der Welt von Solo Leveling erhält jede erwachte Person einen Rang – von E bis S, je nach Stärke und Fähigkeiten. E-Rang-Hunter gelten jedoch als die schwächsten Kämpfer und werden als absolut nutzlos im Kampf gegen magische Bestien angesehen, während S-Rang-Hunter zu den Elitekämpfer*innen der Menschheit gehören.

S-Rang-Hunter sind demnach so stark und mächtig, dass es nur ganz genau zehn von ihnen in Korea gibt – dazu gehört auch Jin-Woo am Ende von Solo Leveling Season 2!

Spoilerwarnung! Im folgenden Text werden Informationen behandelt, die über das Ende der zweiten Season hinausgehen. Dabei wird sich hauptsächlich auf den Webtoon als auch auf den Originalroman bezogen – ihr lest also auf eigene Gefahrt weiter!

Der S-Rang ist jedoch nicht die höchste Klassifizierung, die ein Hunter in Solo Leveling erreichen kann. Es gibt noch einen weiteren Rang darüber, der so besonders ist, dass ihn weltweit nur fünf Menschen jemals offiziell erhalten haben: Der Titel des "National Level"-Hunters, der einzige Rang, den Jin-Woo nie offiziell in der Geschichte von Solo Leveling bekommen wird.

Die einzigen fünf offiziell anerkannten "National Level"-Hunter und wie stark sie sind

Jin-Woos Vater Sung Il-Hwan hätte den Titel ebenfalls erhalten, aber er war nicht anwesend als das Ranking-System zustande kam. (Bild: © Chugong / A-1 Pictures)

Der Rang des "National Level"-Hunters wurde ursprünglich eingeführt, um die extrem starken Kämpfer zu ehren, die den legendären Kamish-Drachen während eines sogenannten Dungeon-Breaks zur Strecke gebracht haben. In der gesamten Story gibt es nur fünf Menschen, die diesen Titel offiziell tragen dürfen:

Antoine Martinez

Thomas Andre

Liu Zhigang

Christopher Reed

Siddharth Bachchan

Sie gelten als die mächtigsten Hunter ihrer Zeit – jeder von ihnen ist stärker als ein normaler S-Rang-Hunter, mit der Feuerkraft einer ganzen Armee.

Dass Jin-Woo dieses enorme Ausmaß an Stärke erreichen wird, ist mit seiner rasanten Entwicklung während der Geschichte vorherzusehen und trotzdem: Am Ende hat der Protagonist nie den Titel des National Level-Hunters offiziell verliehen bekommen.

Jin-Woo hat den Titel offiziell nie erhalten

Jin-Woo braucht keinen Titel, um seine Stzärke unter Beweis zu stellen. (Bild: © Chugong / A-1 Pictures)

Im Verlauf der Story, besonders nach dem Ende der zweiten Season, entwickelt sich Jin-Woo weiter, steigert seine Kräfte ins Unermessliche und erreicht ein Niveau, das die anderen National Hunter in den Schatten stellt.

Obwohl Jin-Woo ganz klar bereits das Niveau eines National Level-Hunters überschritten hat, bekommt er den Titel von der Hunter-Assoziation nie offiziell verliehen. Denn zu diesem Zeitpunkt ist Jin-Woo bereits im übergeordneten Konflikt mit den Monarchen.

Der Fokus lag nicht mehr auf politischer Anerkennung, sondern auf dem Schicksal der gesamten Welt, weshalb die offizielle Vergabe des Titels und die weltweite Anerkennung von Jin-Woo als ein National Level-Hunter ausblieb.

Jin-Woo steht am Ende der Geschichte an der Spitze aller Kämpfer als Schattenmonarch. (Bild: © Chugong / A-1 Pictures)

In Kapitel 140 des Webtoons erkannte Adam White, Leiter des amerikanischen "Federal Bureau of Hunters", jedoch Jin-Woo sogar ganz klar als jemanden an, der auf dem Niveau eines National Level-Hunters kämpfte. Es blieb dennoch bei dieser mündlichen Anerkennung – eine offizielle Verkündung oder Eintragung erfolgte nie.

Jin-Woo gehört rein bürokratisch gesehen also nicht zu den fünf National Level-Huntern und hat den Titel auch weder im Roman noch im Webtoon bekommen oder "erreicht" – auch wenn er sie alle längst übertroffen hat.

Für Fans der beiden Medien und dem Charakter Adam White ist er jedoch der "sechste" National Level-Hunter – auch ohne den offiziellen Titel.

Was meint ihr? Hätte Jin-Woo den Titel im Nachhinein noch verdient oder war er längst so mächtig, dass er keine offizielle Anerkennung dieses Ausmaßes mehr brauchte?