Solo Leveling: Nur 5 Hunter sind aktuell stärker als Jin-Woo - hier sind alle in der Übersicht

Jin-Woo ist nun endlich ein S-Rang-Hunter, aber diese Fünf sind noch ein Rang über ihm. (Bild: © Chugong / A-1 Pictures)

Solo Leveling durfte über die letzten zwei Jahre einen großen Erfolg in der Anime-Community feiern. Die Anime-Adaption des beliebten koreanischen Romans und Webtoons wurde sogar zum Anime des Jahres gekürt.

Auch der Protagonist der Geschichte Sung Jin-Woo hat es an die Spitze der besten Hauptcharaktere bei den Crunchyroll Anime Awards geschafft. Immerhin steht er nicht nur im Mittelpunkt der Geschichte von Solo Leveling, sondern ist auch unglaublich stark.

1:08 Offizieller Teaser-Trailer zu Solo Leveling Staffel 2 zeigt jin-Woos neuen Kräfte und starken Gegner

Autoplay

Obwohl Jin-Woo stärker als der Großteil der Hunter und Charaktere in Solo Leveling ist, gibt es dennoch fünf Hunter, die ihm überlegen und sogar einen Rang über ihm sind – zumindest nach dem Ende von Season 2.

Spoilerwarnung! In den folgenden Absätzen werden Charaktere behandelt, die nach den Ereignissen von Solo Leveling Season 2 vorgestellt werden.

Diese fünf Nationel Level-Hunter sind stärker als jeder S-Rang

Jin-Woo ist momentan im Anime von Solo Leveling unglaublich stark, aber diese fünf Hunter sind noch mächtiger. (Bild: © Chugong / A-1 Pictures)

Es handelt sich bei den fünf Charakteren um Hunter auf dem National Level-Rang, die noch weitaus mächtiger und stärker sind als diejenigen auf dem S-Rang. Jeder einzelne Hunter auf diesem hohen Rang soll genauso stark sein wie eine komplette nationale Armee eines Landes – daher auch die Bezeichnung.

Den Rang haben nur fünf Hunter in der Welt von Solo Leveling aufgrund ihrer Teilnahme am legendären Kamish Raid, den sie überlebt und den dazugehörigen Dungeon Boss besiegt haben.

Neben den fünf offiziellen Charakteren gibt es auf diesem Rang noch einen weiteren Hunter, den wir in einem separaten Abschnitt erläutern werden.

Antoine Martinez

Gilde: Keine

Keine Fähigkeiten: Immense Heilfähigkeiten

Antoine Martinez wurde in der Nebengeschichte Hunter Origin: Thomas Andre's Story von Solo Leveling: Arise enthüllt. Er gilt als der stärkste Hunter Frankreichs und ist im Gegensatz zu den restlichen vier ein starker Heiler und kein reiner Kämpfer.

Thomas Andre

Gilde: Scavenger Guild

Scavenger Guild Fähigkeiten: Immense Kraft, immense Geschwindigkeit, extreme Widerstandsfähigkeit, Spiritual Body Transformation, Ruler's Authority, Physical Reinforcement

Thomas Andre ist der mächtigste Hunter Amerikas und gilt momentan als stärkster National Level-Hunter in der Welt von Solo Leveling. Er ist so gefürchtet für seine Stärke, dass sogar jemand so mächtiges wie der S-Rang-Hunter Hwan Dongsoo ins Schaudern kommt.

Liu Zhigang

Gilde: Keine

Keine Fähigkeiten: Immense Kraft, immense Geschwindigkeit, Ruler's Authority, Spiritual Body Manifestation

Lui Zhigang wurde in der letzten Episode von Solo Leveling Season 2 angeteast und war ebenfalls am Jeju Island Raid beteiligt. Der stärkste Hunter Chinas hat im Alleingang eine Herde Ameisen, die von der Insel entkommen sind, beseitigt und sich sogar um die Riesen vom Dungeon Break gekümmert.

Christopher Reed

Gilde: Keine

Keine Fähigkeiten: Immense Stärke, Ruler's Authority, Spiritual Body Transformation

Cristopher Reed gilt als der drittstärkste National Level-Hunter und ist somit mit Thomas Andre einer der mächtigsten Kämpfer Amerikas.

Siddharth Bachchan

Gilde: Keine

Keine Fähigkeiten: Ruler's Authority, Spiritual Body Manifestation

Siddharth Bachchan wurde nie offiziell im Roman oder im Webtoon von Solo Leveling gezeigt, sondern nur von Jin-Woo erwähnt. Trotzdem gehört er zu den National Level-Hunter und ist der stärkste Hunter Indiens.

1:26 Solo Leveling: Arise Overdrive - Action-RPG zum beliebten Webtoon kommt mit neuem Modus auf Konsole

Autoplay

Dieser Hunter hat nicht den Rang eines National Level-Hunters bekommen, aber ist genauso stark

Abseits der National Level-Hunter gibt es noch eine weitere Person, die aktuell nach dem Ende der zweiten Season von Solo Leveling stärker als Jin-Woo ist und das ist niemand anderes als sein eigener Vater: Sung Il-Hwan.

Jin-Woos Vater wäre ebenfalls ein National Level-Hunter in Solo Leveling, wäre er nicht einfach verschwunden. (Bild: © Chugong / A-1 Pictures)

Sung Il-Hwan ist bereits in der Welt von Solo Leveling als einer der stärksten Hunter bekannt und soll laut Aussagen von unterschiedlichen Figuren in der Geschichte auf dem Level eines National Level-Hunters sein.

Jin-Woos Vater hat jedoch diesen Titel nie offiziell erhalten, da er zum Zeitpunkt der Aufstellung des Rangsystems verschwunden ist. Wäre er damals nicht verschwunden und hätte beim legendären Kamish Raid mitgekämpft, hätte er ebenfalls den Titel des National Level-Hunters bekommen.

Ob mit oder ohne offiziellen Rang ist Jin-Woos Vater aktuell ebenfalls stärker als er und wird nach wie vor als Hunter angesehen, der genauso stark ist wie einer auf dem National Level-Rang.

Wen wird eurer Meinung nach Jin-Woo als Erstes übertreffen und welcher National Level-Hunter ist euer Favorit?