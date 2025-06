Solo Leveling: Fans sind sich sicher, dass Jin-Woos hartes Training zu Beginn der Serie eine Hommage an einen bestimmten Anime ist

Jin-Woo musste hart trainieren, bis er so stark wurde, wie er jetzt ist. (Bild: © Chugong / A-1 Pictures)

Solo Levelings Hauptcharakter Sung Jin-Woo hat seit dem Release der Anime-Serie die Herzen vieler Fans erobert und sogar bei den Crunchyroll Anime Awards den Titel des “Besten Hauptcharakters” abgestaubt.



Der mächtige Protagonist war jedoch nicht immer so stark. Auch nach seiner Nahtoderfahrung zu Beginn der Geschichte war Jin-Woo weit davon entfernt, so übermächtig zu sein, wie er jetzt ist. Erst mithilfe des “Systems“, das ihn zum „Spieler“ erkor, konnte er seinen Körper und seinen Geist stärker machen.

Um überhaupt seine neuen Fähigkeiten gekonnt einzusetzen, seine Level zu steigern und Monster mit Leichtigkeit zu besiegen, musste er hart trainieren. Dabei erhielt er ein rigoroses Trainingsprogramm vom “System”, das verdächtig an das von Saitama aus One Punch Man erinnert.

100 Liegestütze, 100 Sit-ups, 100 Kniebeugen, 10 km Joggen – Das kommt einem doch bekannt vor

In Episode 3 der ersten Season von Solo Leveling, also recht am Anfang der Geschichte, wacht Hauptcharakter und E-Rang-Hunter Jin-Woo nach seiner Dungeon-Nahtoderfahrung im Krankenhaus auf. Dabei erfährt ihr nicht nur, dass er vom sogenannten “System” als “Spieler” auserkoren wurde, sondern auch gleich “tägliche Quests“ absolvieren soll.

Die erste tägliche Quest, die das System ihm zuschreibt: Ein Krafttraining. Als Belohnung soll danach seine Status verbessert werden. Sollte er die Quest nicht erfüllen, wartet auf Jin-Woo eine heftige Strafe. Das Training selbst ist identisch zu dem von einem gewissen Helden aus One Punch Man:

100x Liegestütze

100x Sit-ups

100x Kniebeugen

10 Kilometer Joggen

Bei dieser Übereinstimmung des harten körperlichen Trainings gibt es für Fans keine Zweifel: Das ist eine Anlehnung an Saitamas Trainingsregime aus One Punch Man.

Saitama und Jin-Woo haben sogar zu Beginn fast das Gleiche an. (Bild: © ONE, Yusuke Murata / Madhouse)

Solo Leveling-Schöpfer ist womöglich ein One Punch Man-Fan

Obwohl dieses Easter Egg an vielen Anime-Fans nicht vorbeigegangen ist, könnte man annehmen, dass das nur in der Anime-Adaption von Solo Leveling so war. Dem ist jedoch nicht so, denn die Anspielung findet sich ebenfalls im Webtoon, wie dieser Ausschnitt zeigt:

In den beiden Subreddits von One Punch Man und Solo Leveling lassen sich mehrere Beiträge von Fans finden, die diese Easter Eggs schon Jahre vor dem Release des Animes bemerkt haben.

Für viele Solo Leveling-Fans kann es entsprechend nur eins bedeuten: Schöpfer Chugong ist entweder ein großer Fan von One Punch Man oder liest und schaut zumindest den Manga und den Anime.

Trainingsübungen sind natürlich besonders in Shonen-Animes keine Seltenheit, ähnliche Übungen kommen etwa auch in Naruto vor. Aber besonders das etwas spezielle Training von Saitama, das eigentlich keinesfalls erklären kann, warum er so stark ist, ist dem in Solo Leveling doch verdammt ähnlich.

Ist euch die Hommage an One Punch Man sofort eingefallen und seid ihr Fans beider Serien?