Solo Leveling: Jin-Woos zweites Erwachen und seine neue Klasse am Ende der ersten Staffel

Jin-Woo erlebt bereits in Episode 3 ein ReAwakening. (Bild: © Chugong / A-1 Pictures)

Als Protagonist der Serie Solo Leveling wird Jin-Woo bereits zu Beginn der Geschichte mit dem Tod konfrontiert und wäre fast dabei gestorben. Durch seine Nahtoderfahrung und seine Rolle als "Spieler" erlebt er ein sogenanntes zweites Erwachen, das ihm enorme Stärke verleiht.

Spoilerwarnung! Im folgenden Abschnitt wird das Finale der ersten Staffel von Solo Leveling besprochen und zudem auch die weitere Entwicklung von Jin-Woo in der zweiten Staffel. Falls ihr also noch nicht Season 1 oder den Manhwa gelesen oder geschaut habt, werden euch wichtige Story-Inhalte vorweggenommen.

Im Finale der ersten Staffel musste sich der wiedererwachte Jin-Woo mit seiner Stärke und als "Spieler" dem Kommandanten Ignis stellen. Nach seinem Sieg ist Jin-Woo von der Nekromanten-Klasse zum Schattenmonarch aufgestiegen und erhielt dadurch noch weitere neue Fähigkeiten.

Fans bekommen also einen Vorgeschmack auf Jin-Woos neue Necromancer-Klasse und seine Kräfte als "Schattenmonarch".

1:08 Offizieller Teaser-Trailer zu Solo Leveling Staffel 2 zeigt Sunwoos neuen Kräfte und starken Gegner

Jin-Woos klassenspezifischen Fähigkeiten als Schattenmonarch

Nach seinem Aufstieg zum Monarch der Schatten, eignet er sich den Schatten des Kommandanten Ignis' an.(Bild: © Chugong / A-1 Pictures)

In der finalen Episode der ersten Season von Solo Leveling bekommen Fans einen kleinen Einblick in Jin-Woos neu gewonnenen Kräfte als Schattenmonarch.

Jin-Woo wurde durch den Kampf nicht nur stärker und mächtiger, sondern hat nun Zugang zu zwei klassenspezifischen Fähigkeiten, die ihm in zukünftigen Kämpfen nützlich sein werden: Schattenextraktion und Schattenspeicher.

Schattenextraktion erlaubt es Jin-Woo, aus den Leichen seiner besiegten Gegner Schatten zu erschaffen und seiner Armee hinzuzufügen.

Schattenspeicher ermöglicht es Jin-Woo, die Schatten in einem Speicher zu bewahren, zu überwachen und nach Belieben zu beschwören.

Im Laufe der Geschichte lernt der Schattenmonarch und E-Rang-Jäger auch zwei weitere klassenspezifische Skills, die "Schattentausch" und "Domain des Monarchen" heißen. Falls ihr mehr über Jin-Woos Fähigkeiten wissen wollt, könnt ihr sie hier nachlesen:

Jin-Woo kann allerdings nur die Schatten der besiegten Gegner extrahieren, die entweder genauso stark oder schwächer sind wie er. Bei stärkeren Gegnern wie dem Kommandant Ignis hat er nur drei Versuche. Sollte der Gegner weitaus über seinem Level und seiner Stärke liegen, so ist die Erfolgschance der Extrahierung nahezu Null.

Jin-Woos zweites Erwachen

Als "Spieler" bekam Jin-Woo eine zweite Chance und neue mächtige Kräfte. (Bild: © Chugong / A-1 Pictures)

Das zweite Erwachen, bekannt als ReAwakening, ist ein außergewöhnliches Phänomen im Universum von Solo Leveling. Es ist so unglaublich selten, dass es bisher keine bekannten Charaktere erlebt haben – außer Jin-Woo.

Jeder Jäger oder Jägerin in der Welt von Solo Leveling erwacht zu einem bestimmten Zeitpunkt seine oder ihre magischen Kräfte. Das wird dabei als Awakening bezeichnet. Sollte es in einem seltenen Fall dazu kommen, dass die bereits erwachte Jägerin oder Jäger ein weiteres Mal magische Fähigkeiten, über die bestehenden hinaus entwickeln, so gilt es als ReAwakening. Durch das erste Erwachen wird auch der Rang der einzelnen Jäger*innen bestimmt und Jin-Woo wurde durch seine geringen magischen Fähigkeiten in den niedrigsten Rang gesteckt.

Das zweite Erwachen soll laut Aussagen der unterschiedlichen Jäger*innen in Solo Leveling einen massiven Boost der körperlichen Stärke und magischen Fähigkeiten mit sich bringen. Der Boost ist so stark, dass Ränge übersprungen werden können, wie von E zu C oder B zu S, wobei der S-Rang der Höchste ist.

Fast hätte Jin-Woo den Double Dungeon nciht überlebt. (Bild: © Chugong / A-1 Pictures)

Jin-Woo ist die Ausnahme von der Regel, denn der Protagonist erlebte bereits in Episode 3 ein zweites Erwachen. Nach den traumatischen Ereignissen des Double Dungeons und seiner Nahtoderfahrung erwachte Jin-Woo im Krankenhaus und wurde prompt von zwei Angestellten der offiziellen Hunter Assoziation befragt.

Schließlich hat er den Vorfall im Double Dungeon überlebt, was eigentlich in seinem Fall als niedriger E-Rang-Jäger gar nicht möglich sein sollte. Es wurde vermutet, dass Jin-Woo schon damals ein "zweites Erwachen" erlebt hatte.

Sein Rang hatte sich aber nicht wie bei einem üblichen ReAwakening verändert und er war trotz allem noch auf dem E-Rang. Was die Agenten nicht ahnten, war, dass Jin-Woo in Wirklichkeit durch die Auswahl des mysteriösen "Systems" als "Spieler" zwar ein zweites Erwachen erlebt hatte, dabei aber nur in den Fähigkeiten aufgestiegen war und keinen neuen Rang erhalten hatte.

Damit war er nicht nur mächtiger als zuvor und eigentlich ein S-Rang-Jäger, sondern hatte auch die Fähigkeiten, seine Attribute im Gegensatz zu seinen Kollegen frei anzupassen. Bei Jin-Woo gab es also nicht nur ein ReAwakening, sondern auch den einzigartigen Fall, dass das "System" ihn als "Spieler" mit besonderen Fähigkeiten auserkoren hat.

Aktuell ist es unklar, ob es noch weitere Jäger*innen gibt, die ein zweites Erwachen erlebt haben und welche Bedingungen erfüllen müssen, um aufzusteigen. Jin-Woo ist somit der erste bekannte Charakter in der Geschichte ein ReAwakening hatte.

Wie ist eure Meinung zum Konzept des zweiten Erwachens und wie gefällt euch die zweite Staffel von Solo Leveling?