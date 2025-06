Die nächste Hitzewelle steht an, aber ihr könnt euch mit diesem Gerät vor Überhitzung bewahren!

Der Sommer ist hier und ihr solltet euch besser gut auf ihn vorbereiten.

Strahlend blauer Himmel, keine einzige Wolke weit und breit und die Sonne lacht aus vollstem Herzen. Es ist Sommer. Und ihr? Ihr hängt komplett vollgeschwitzt in eurer stickigen Wohnung und fragt euch, wann diese Qualen endlich enden. Und von Dachgeschosswohnungen fange ich lieber gar nicht erst an. Doch das muss nicht so sein. Bei MediaMarkt könnt ihr euch mit allem ausstatten, um möglichst schweißfrei durch den Hitzesommer zu kommen.

Eine mobile Klimaanlage ist der Retter in der heißen Stunde

Es ist zwar erst Mitte Juni, aber die Gradzahlen klettern höher und höher und es wir in den nächsten Monaten vermutlich noch heißer werden. Arbeiten oder Schlafen kann da sehr auslaugend sein aber mit der KAC 9022 B sind Wohnungen, die Saunas cosplayen Vergangenheit.

Die Klimaanlage von Koenic, einer von MediaMarkts Eigenmarken, hat eine Kühlleistung von 2637 Watt und kann damit selbst große Räume von bis zu 80qm leicht und schnell abkühlen. Je nach Raumgröße und Raumtemperatur könnt ihr die gewünschte Temperatur am der Anlage selbst oder mit der mitgelieferten Fernbedienung einstellen.

Im Schlafzimmer sorgt die mobile Klimaanlage für eine angenehme Schlaftemperatur.

Mit 62 Dezibel maximaler Lautstärke ist die KAC 9022 B in etwa so laut wie ein normales Gespräch bei Zimmerlautstärke. Wenn ihr die Anlage auch nachts im Betrieb lassen wollt, ist sie auch mit einem extra leisen Schlafmodus ausgestattet, sodass ihr ohne laute Geräusche und ohne Schweiß schlafen könnt.

Schlagt dem Sommer und der Hitze ein Schnippchen

Tagsüber im Wohnzimmer, abends im Schlafzimmer, ihr könnt die Klimaanlage immer dort aufstellen, wo ihr sie gerade braucht. Dank der praktischen Transportrollen an der Unterseite müsst ihr sie für den Ortswechsel nicht einmal hochheben, sondern müsst sie einfach nur schieben.

Es gibt die KAC 9022 B Klimaanlage alternativ auch in weiß.

Doch runterkühlen ist nicht das einzige, was das Klimagerät kann: Wenn ihr etwa eine etwas feuchtere Wohnung habt und Schimmel vorbeugen wollt, kann die KAC 9022 B auch als Luftentfeuchter eingesetzt werden, mit der ihr pro Tag bis zu 2,6 l Feuchtigkeit aus der Luft holen könnt. Und beim Betrieb wird eure Luft auch noch sauberer, durch den eingebauten Staubfilter. Besonders Stauballergiker werden dieses Extra lieben.

Das Gerät ist also nicht nur im Sommer praktisch, auch wenn der Hauptfokus natürlich trotzdem ist, euch in der heißen Jahreszeit davor zu bewahren, vor lauter Schweiß und hohen Temperaturen zu zerfließen.