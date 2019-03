Ende diesen Jahres kommt der Film "Sonic The Hedehog" in die Kinos. Wie der Name bereits vermuten lässt, dreht sich die Handlung um den beliebten Igel von Publisher Sega.

Sonic selbst tritt dabei neben echten Schauspielern als CGI-Modell auf. Wie genau er aussehen wird, war bis vor kurzem unbekannt. Die Design-Agentur Hamagami / Caroll, Inc. hat jedoch für kurze Zeit Bilder der angeblichen Film-Figur auf der eigenen Website veröffentlicht.

Diese wurden wieder entfernt, aber wie wir alle wissen, vergisst das Internet nie. Daher machen die Bilder auch derzeit die Runde durch Twitter und andere Social Media-Kanäle. Die Reaktionen der Fans fallen weitestgehend verhalten aus.

cursed image of apparently the Sonic the Hedgehog design for the live action movie https://t.co/KfLxHLW6xI pic.twitter.com/l1tfjedS3l — Wario64 (@Wario64) March 4, 2019

In der Kritik steht vor allem der sehr fellige Look des Igels, der nicht zum Original zu passen scheint. Zudem sorgt das Modell bei vielen für den sogenannten "Uncanny Valley"-Effekt: Es ist so realistisch, dass sich Leute bei seinem Anblick unwohl fühlen, weil auch ein realistischer Sonic am Ende immer noch eine Kunstfigur und kein echter Igel ist.

Gene Park von der Washington Post vergleicht die neuen Bilder mit einer unscheinbaren Versicherungswerbung, die in der Vergangenheit ebenfalls einen CGI-Sonic in einem Clip verarbeitet hat, ohne Fell.

Why does a Progressive Insurance commercial have a better Sonic?! pic.twitter.com/iY9MZaMBXF — Gene Park (@GenePark) March 5, 2019

Bilder vielleicht nicht final. Ob die veröffentlichten Bilder letztendlich wirklich dem Endergebnis entsprechen werden, bleibt offen. Immerhin handelt es sich nicht um eine öffentliche Präsentation, sondern vermutlich um einen versehentlichen Leak.

Bis zum 8. November haben die Produzenten noch Zeit, um an dem CGI-Charakter herumzuwerkeln. Dann soll Sonic The Hedgehog in den Kinos erscheinen.

Was ist mit euch? Wärt ihr mit diesem Sonic-Modell im Film zufrieden?