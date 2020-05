Sonic-Film wird fortgesetzt: Sequel ist offenbar schon in Arbeit

Sonic The Hedgehog wird fortgesetzt: Der Live Action-Streifen rund um Sonic bekommt ein Sequel, wie Variety berichtet. Das Projekt befindet sich offenbar bereits in der Entwicklung, wenn auch noch in einem frühen Stadium. Die Verantwortlichen bleiben dieselben, zum Cast gibt es noch keine Neuigkeiten.

Sonic The Hedgehog-Film war so erfolgreich, dass ein Sequel kommt

Fortsetzung in Arbeit: Sonic The Hedgehog ist bekanntlich die schnellste Maus ganz Mexikos und 2 Fast 2 Furious (oder so ähnlich). Also eigentlich nur folgerichtig, das blitzschnell die Fortsetzung in Auftrag gegeben wird. Wenn die Post Credit-Szene kein Humbug war, bekommen wir es inhaltlich wohl endlich auch mit dem Sonic-Sidekick Tails zu tun.

Außer der Info, dass dieselben Filmemacher an einer Fortsetzung arbeiten, gibt es sonst aber noch nichts groß zum Sequel des Sonic The Hedgehog-Films zu berichten. Das heißt, dass Jeff Fowler wieder Regie führt und Pat Casey sowie Josh Miller das Drehbuch schreiben sollen.

Wer hätte das gedacht? Der Sonic-Film legte eine beachtliche Entwicklung hin: Nach den ersten Schock-Reaktionen auf das Design des blauen Hochgeschwindigkeits-Igels wurde der Look nochmal komplett überarbeitet.

Kein gutes Omen, aber anschließend wurde das Ganze dann doch noch zu einem Erfolg an den Kinokassen. Sonic The Hedgehog war auf Platz eins der US-Kinocharts und auch in Deutschland ein Erfolg. An den Kinokassen legte der blaue Igel hier ebenfalls einen Rekordstart hin.

Aktuell gibt es den Sonic-Film schon digital als VOD und im Stream. Aufgrund der Coronavirus-Pandemie wurden einige Filme früher veröffentlicht und Sonic zählt dazu.

