Sonic Superstars wurde für Herbst 2023 angekündigt

Ein neues Sonic Spiel wurde angekündigt.

Während des Summer Game Fests wurde ein ganz neues Sonic Abenteuer für alle gängigen Plattformen, also PS4, PS5, Xbox One, Series X/S, Switch und PC (Steam und Epic) angekündigt. Sonic Superstars ist ein Koop-Spiel, bei dem ihr in die Rolle beliebter Charaktere aus dem Franchise schlüpfen könnt, beispielsweise Knuckles und Tails.

Hier könnt ihr euch den Trailer anschauen:

1:43 Der erste Gameplay- Trailer zum neuen Sonic Superstars

Das Spiel bietet eine Mischung aus 2D- und 3D-Action und lässt euch zu viert gemeinsam zocken. Der Titel wird im Herbst 2023 erscheinen und erinnert vom Look her ein wenig an Mario-Spiele. Beim Summer Game Fest konnten wir uns schon mal im Trailer einen Bild vom rasanten Gameplay machen. Neue Kräfte und Fähigkeiten wurden angekündigt.

Wir aktualisieren diesen Artikel laufend für euch und füllen ihn mit weiteren Infos auf.