Eine Sonos-Soundbar für unterwegs?! Bei den Frühlingsangeboten auf Amazon ist ein ganz besonderer Lautsprecher schon jetzt reduziert!

Einfach aufstellen und die Musik ertönen lassen: Der Sonos Move 2 ist das perfekte Frühlingsangebot.

Es ist Frühling und damit die Zeit, in der wir alle mehr Zeit draußen verbringen oder zumindest verbringen sollten. Wer aber beim Treffen im Park oder auf der Gartenparty nicht auf seine Musik verzichten will, der hat Glück, denn bei den Frühlingsangeboten auf Amazon ist mit dem Sonos Move 2 schon jetzt ein richtig guter Outdoor-Speaker stark reduziert.

Hi-Fi-Stereo-Sound überall dort, wo ihr hingeht

Dieser Lautsprecher kann wirklich richtig guten Sound in Hi-Fi-Qualität. Denn statt nur einem, sind hier gleich zwei Hochtöner verbaut, die hohe Tonfrequenzen so noch präziser wiedergeben können, als mit nur einem Töner. Zusammen mit dem Tieftöner für richtig starken Bass ergibt sich so ein fulminantes Klangbild mit echtem Stereo-Sound.

Egal wo ihr seid: Dieser Lautsprecher liefert euch echten Stereo-Sound.

Und noch ein weiteres Feature des Sonos Move 2 verbessert euer Hörerlebnis: Mit dem Trueplay Tuning von Sonos scannt der Lautsprecher seine Umgebung und nimmt wahr, an welchen Stellen der Schall reflektiert wird. So passt er sich immer optimal an eure Umgebungssituation an und liefert immer das bestmögliche Klangerlebnis.

Stoß- und wasserfest: Der Speaker ist robust bis zum geht nicht mehr

Der Sonos Move 2 ist mit der Schutzklasse IP56 ausgestattet. Das bedeutet, dass er vollkommen wasserdicht ist, feste Fremdkörper nicht eindringen können und selbst vor größeren Staubmengen geschützt ist. Ihr müsst euch auch nicht vor Stürzen fürchten: Die stoßabsorbierenden Materialien der Außenhülle federn Erschütterungen durch Stürze zuverlässig ab.

Mit dem Sonos Move 2 ist die Party immer dort, wo ihr auch seid.

Besonders krass finde ich die lange Akkulaufzeit des Lautsprechers: Bis zu 24 Stunden reicht eine Ladung, das ist für einen tragbaren Lautsprecher wirklich bockstark!

Ihr wollt lieber einen schmaleren und günstigeren Lautsprecher für unterwegs? Dann ist der Sonos Roam 2 vielleicht was für euch. Der ist leichter, schmaler und hat eine geringere Akkulaufzeit, ist aber auch über 200 Euro günstiger als sein großer Bruder. Auch den Sonos Roam 2 bekommt ihr gerade im frühen Frühlingsangebot Amazon mit ordentlich Rabatt.