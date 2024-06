Mir gehen die Argumente aus: Mit den Days of Play-Angeboten gibt es keinen Grund mehr, sich keine PS5 zu schnappen

Macht es wie Spidey und schnappt euch die PS5!

Na, steht schon eine PS5 bei euch zuhause? Egal ob ja oder nein, diesen Sale solltet ihr euch ansehen! Ihr bekommt nämlich nicht nur Sonys beliebte Konsolen zu Spitzenpreisen, auch eine breite Auswahl an Spielen und Zubehör ist stark reduziert. Die Aktion läuft nur noch bis zum 12. Juni, wartet also nicht länger und greift jetzt zu:

PS5 Slim: Neu, schlank und dann auch noch so günstig

In ein paar Monaten feiert die PS5 Slim ihren ersten Geburtstag, aber günstiger ist sie schon jetzt. Der größte Unterschied wird direkt sichtbar: die Konsole wurde deutlich kleiner, die Maße schrumpfen von 390 mm × 104 mm × 260 mm auf 358 mm x 96 mm x 216 mm. Die Hardware bleibt mehr oder weniger gleich, nur die Festplatte ist bei der Slim etwas größer (ca. 180 GB).

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Bei MediaMarkt ist die Konsole jetzt um satte 105 Euro günstiger und kostet somit weniger als 450 Euro! Das ist durchaus ein Preis, für den man eine zweite Konsole mehr als rechtfertigen kann. Vor allem, wenn euch Spiele wie Stellar Blade oder Marvels Spider-Man 2 erwarten.

Alternative für Sparfüchse: Ihr kauft eure Spiele nur noch digital und braucht das Laufwerk nicht? Dann könnt ihr euch nochmal ein paar Euro sparen, denn die Digital Edition der PS5 Slim ist nochmal eine Stange günstiger:

PSVR 2 und jede Menge Games stark reduziert

Bei den Angeboten zuckt es selbst mir als langjährigem Xbox-User in den Fingern.

Ein entscheidender Vorteil, den die PS5 gegenüber meiner Konsole der Wahl (Xbox Series X) ist die Auswahl an hochklassigen (Singleplayer-) Spielen. Ob God of War oder Spider-Man, die Auswahl ist verdammt groß. Alternativ könnt ihr mit dem PSVR 2 Headset für gerade mal 499 Euro in die immersive Welt des VR-Gaming einsteigen. Ach, und der DualSense Controller ist auch noch im Angebot.

Ihr wollt keine Deals mehr verpassen? Dann empfehlen wir euch unsere Übersichtsseite, auf der ihr immer die neuesten und besten Angebote rund um Tech und Gaming findet.