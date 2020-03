PS Plus April 2020-Leak: Sony gibt Gratis-Spiele vorzeitig bekannt

Die PS Plus-Spiele für den Monat April 2020 sind offenbar bekannt. Über Youtube hat Sony die kommenden Gratis-Titel in einem Video selbst geleakt, das Video ist mittlerweile wieder gelöscht. Eigentlich sollte die offizielle Enthüllung erst in der nächsten Woche stattfinden.

Was hat es mit dem Leak auf sich? Der Leak stammt von einem Video von PlayStation Access, dem offiziellen Youtube-Kanal von PlayStation UK. Das Video ist mittlerweile wieder gelöscht worden, offenbar ist es versehentlich online gegangen. Twitter-User Nibel hat einen Screenshot parat.

Uncharted 4 and Dirt Rally 2.0 are the free PS+ games in Aprilhttps://t.co/QtT4E34ky5 pic.twitter.com/8VrJrNV3Lj