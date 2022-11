Sony DualSense: PS5-Controller jetzt in sechs Farben günstig im Black Friday Sale

Im Black Friday Sale bei MediaMarkt und Saturn könnt ihr jetzt den Sony DualSense PS5-Controller günstig im Angebot bekommen, er kostet nur noch 49,99€. Der Deal gilt für sechs verschiedene Farben des Controller, von den Standard-Versionen in weiß und schwarz mit einer UVP von 69,99€ über die Varianten in Nova Pink, Cosmic Red und Starlight Blue (UVP: 74,99€) bis hin zur erst kürzlich erschienenen Grey Camouflage Edition mit einer UVP von 79,99€. Alle sechs Varianten findet ihr hier:

Das Angebot soll bis zum 27. November dauern, genauso wie der restliche Black Friday Sale bei MediaMarkt und Saturn. Es ist aber gut möglich, dass zumindest bestimmte Farbvarianten des Sony DualSense schon vorher ausverkauft sind. Tatsächlich ist eine siebte Variante, die es theoretisch ebenfalls für 49,99€ im Angebot gibt, nämlich die Version in Purple, schon jetzt vergriffen.

Weitere Angebote im Black Friday Sale

Die Black Friday Sales bei MediaMarkt und Saturn, die heute Abend und 20 Uhr gestartet sind, haben natürlich noch sehr viel mehr zu bieten. Vor allem unter den 4K-Fernsehern ist die Auswahl groß, aber auch unter den Handys, Tablets und Smartwatches findet ihr günstige Angebote. Unter den Gaming Deals gibt es neben Spielen auch einige hochklassige Gaming-Headsets sowie eine PS5-SSD mit 1 TB Speicher zu einem guten Preis. Hier kommt ihr direkt zu den Aktionen:

Auch andere Händler wie beispielsweise Otto haben schon ihre Black Friday Sales gestartet. Am 18. November, also vermutlich in wenigen Stunden, wird auch der Amazon Black Friday Sale folgen. Mit unserer Black Friday Übersicht bei GamePro behaltet ihr stets den Überblick über die besten Deals.