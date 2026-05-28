Neues Gamepad für PS5? Der Sony DualSense Wireless Controller ist jetzt endlich wieder so richtig günstig bei Amazon!

Der begehrte DualSense Wireless Controller für PS5 ist jetzt für kurze Zeit im günstigen Amazon-Angebot verfügbar!

Ein kleines Geständnis vorab: Eigentlich gehöre ich zum Team Xbox. Seit knapp einem Vierteljahrhundert liegt das Microsoft-Gamepad wie angegossen in meinen Händen. Ich liebe einfach das asymmetrische Stick-Layout seit dem legendären "Duke"-Controller und dem ersten Halo, das Shooter-Steuerung auf der Konsole perfektioniert hat.

Doch wenn ich so unvoreingenommen wie möglich auf das blicke, was Sony mit dem neuen DualSense Controller auf die Beine gestellt hat, dann muss ich neidlos anerkennen: Mein geliebter Xbox-Series-Controller sieht daneben in vielen Punkten reichlich blass aus. Jetzt könnt ihr euch das geniale Gamepad für PS5 in weißer Farbe deutlich günstiger im Amazon-Angebot schnappen. Allerdings nur für kurze Zeit!

PS5-Bestseller jetzt stark reduziert: Mit dem DualSense hat Sony Gamepads revolutioniert!

0:30 Sony stellt zwei neue DualSense-Farben vor - schwarz und rot

Autoplay

Doch was macht den Sony DualSense so besonders, dass selbst ein treuer Xbox-Anhänger ins Grübeln gerät? Das Zauberwort heißt haptisches Feedback. Im Inneren des ergonomischen Gehäuses arbeiten hochentwickelte Doppelantriebe. Diese ersetzen die altbekannten Rumble-Motoren komplett und sind in der Lage, eine schier unendliche Vielfalt an feinen Vibrationen direkt an eure Hände zu übertragen. Das sorgt für eine physische Verbindung zum Spielgeschehen, die man einfach selbst erlebt haben muss, um sie ganz zu begreifen.

Adaptive Trigger: Wenn eure Finger den echten Widerstand spüren

Ein weiteres geniales Detail, das mich bei jeder Gaming-Session neidisch in Richtung PlayStation-Lager blicken lässt, sind die dynamischen adaptiven Trigger. Die L2- und R2-Tasten sind hier nämlich keine stumpfen Knöpfe, die man einfach nur herunterdrückt. Sie passen ihren mechanischen Widerstand in Echtzeit an das an, was gerade auf eurem Bildschirm passiert.

Wenn ihr in einem Action-Adventure oder Rollenspiel eine Bogensehne spannt, merkt ihr spürbar, wie der Widerstand der Taste immer straffer wird, je weiter ihr sie nach hinten zieht. Sobald sich der Pfeil mit einem Surren löst, lässt der Druck schlagartig nach. Das fühlt sich einfach unglaublich an und die Konkurrenz kann hier im direkten Vergleich schlichtweg nicht mithalten.

Noch mehr aktuelle PS5-Angebote:

Simon Berger Obwohl sein Herz für das asymmetrische Stick-Layout des Xbox-Controllers schlägt und er sein gewohntes Gamepad auf Schritt und Tritt verteidigt, ist Simon vom DualSense fasziniert. Wenn Sony echte Innovationen liefert und Amazon den Preis drückt, legt auch er gerne mal eine Pause vom ewigen Konsolenkrieg ein. Seine Mission: Für euch den Gaming-Markt nach echten Schnäppchen zu durchforsten, damit mehr Budget für die Spiele selbst übrig bleibt.

Ein Gamepad-Geheimtipp auch für anspruchsvolle PC-Spieler

Auch für passionierte PC-Spieler ist der DualSense eine echte Empfehlung: Per USB-Kabelverbindung

lassen sich kompatible PC-Spiele steuern. Hierbei müsst ihr jedoch beachten, dass die Unterstützung der

PS5-Features wie dem haptischen Feedback oder den adaptiven Triggern sowie die

kabellose Bluetooth-Verbindung stark vom jeweiligen Spieletitel abhängen. Mehr Infos dazu findet ihr auf der Sony-Seite.

Der Sony DualSense Wireless-Controller lässt sich per Kabel auch ideal für Spiele am PC nutzen.

Jetzt zugreifen: Der aktuelle Dual-Sense-Deal bei Amazon im Check

Kommen wir nun zum eigentlichen Grund, warum dieser Artikel heute auf eurem Display gelandet ist: dem Preis. Amazon hat aktuell kräftig an der Preisschraube gedreht und bietet den Sony DualSense in Weiß deutlich günstiger an als üblich. Es ist die perfekte Gelegenheit für euch, wenn ihr den mitgelieferten Controller eurer Konsole endlich durch ein frisches Modell ersetzen wollt oder einen weiteren Controller für packende Multiplayer-Duelle auf der Couch benötigt.