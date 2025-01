Sony nimmt euch morgen die beliebten PS1- und Anniversary-Themen auf der PS5 weg, aber sie sollen schon bald wiederkommen

Das PS1-Logo taucht ab morgen nicht mehr bei eurer PS5 auf.

Zum 25-jährigen Jubiläum der PS1 hatte sich Sony etwas ganz Besonderes für alle Besitzer*innen einer PS5 ausgedacht: Per Update startete die Current Gen-Konsole mit dem bassigen Boot-Sound der PS1, obendrauf gab es eine Handvoll cooler Themen.

Die hüllten den Home-Bildschirm der Konsole als auch das Einstellungsmenü in die Farben vergangener PlayStation-Generationen ein, außerdem wurden die Tasten-Sounds in den Konsolenmenüs angepasst.

Das kam bei PlayStation-Fans richtig gut an und auch bei Samara, die sich allerdings kaum darüber freuen konnte, da Sony sofort klarstellte, dass es die Themen lediglich für eine kurze Zeit geben würde:

Verabschiedet euch vom Retro-Anstrich

Per X (ehemals Twitter) kündigte Sony an, wann die Themen wieder abgeschaltet werden. Und zwar schon morgen (31.01.2025):

Ob es sich dabei dann um ein Update handelt oder die Themen eine Art digitales "Verfallsdatum" haben, das morgen ausläuft, ist noch nicht ganz klar.

Allerdings ist eine Änderung per System-Update ein Stückchen wahrscheinlicher. Für die PS4 ist erst heute (am 30. Januar) eine System-Aktualisierung erschienen, die Vermutung, dass für die PS5 ebenfalls eine Firmware-Update ausgerollt wird, liegt also nahe.

30 Jahre PlayStation: Zum runden Jubiläum veröffentlicht Sony dieses Dankes-Video

Sony reagiert auf euer Feedback und bringt die Themes bald wieder zurück

Zwar ist die Abschaltung der Retro-Themen erst einmal eine schlechte Nachricht, aber Sony arbeitet bereits daran, die schicken Motive zu einem späteren Zeitpunkt im Jahr wieder zurückzubringen. Ob in einer angepassten oder identischen Variante ist dabei nicht klar.

Wir würden uns jedenfalls riesig darüber freuen, wieder vom dröhnenden PS1-Ton aus dem Sessel geblasen zu werden. Oder vielleicht sogar verschiedene Töne und Grafiken der vergangenen PlayStation-Generationen beliebig miteinander zu kombinieren.

Komplett neue Themen seien aber erstmal nicht in der Planung, das hat Sony direkt im selben Atemzug bestätigt.

Habt ihr die klassischen PS1-, PS2-, PS3- und PS4-Themen eigentlich genutzt? Wollt ihr sie auch unbedingt beibehalten?