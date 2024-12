Ich liebe die neue PS1 Boot-Sequenz auf meiner PS5 - aber dass ich sie nicht dauerhaft behalten darf, ist einfach nur gemein!

Wenn der Retro-Charme doch nur von Dauer wäre...

Das PS5-Update, das am Dienstag erschienen ist, hätte mich kaum mehr überraschen können. Beim Hochfahren meiner aktuellen Sony-Konsole werde ich jetzt nämlich geradewegs in meine Kindheit zurückversetzt.

Dank des Funktions-Updates zum 30. PlayStation-Geburtstag sehe ich jetzt nämlich den Boot-Screen der PS1, samt ihres sphärisch-dröhnenden Sounds. Dazu kommen unterschiedliche Retro-Designs für die Startseite, aus denen ich wählen kann.

Ich liebe alles an dieser Nostalgie-Packung, weiß aber jetzt schon, dass ich sie schon bald vermissen werde. Das Ganze ist nur für eine begrenzte Zeit verfügbar und das ist mir nicht genug. Ich will die coolen Looks und Sounds dauerhaft behalten.

Das steckt im Jubiläums-Update: 5 Themen für die Startseite, inspiriert von PS1, PS2, PS3, PS4, plus ein Jubiläums-Thema

Boot-Sequenz der PS1

Die PS1 Boot-Sequenz für die PS5 gehört definitiv in die Kategorie “Dinge, von denen ich gar nicht wusste, dass ich sie brauche, aber jetzt nicht mehr missen möchte”. Schließlich sind Sound und Logo-Bildschirm verknüpft mit so vielen schönen Erinnerungen.

Dazu gehört etwa stundenlanges Crash- und Spyro-Zocken mit meinen zwei besten Freunden über ganze Nachmittage hinweg. Mit einem Center Shock zwischen den Zähnen und nur einem DualShock, der bei jedem Ableben weitergegeben wurde.

Fahre ich jetzt die PS5 hoch, kommt sofort das wohlige “Nach den Hausaufgaben”-Gefühl auf und versetzt mich in ein entspanntes Zock-Mindset.

Samara Summer Samara begeistert sich schon seit den 90er-Jahren für Videospiele. Nach dem Game Boy und dem SNES bekam sie ihre erste PlayStation. Zu diesem Zeitpunkt hatten es ihr ganz besonders Jump & Runs angetan. Kurze Zeit später entdeckte sie aber auch RPGs und Horror für sich.

Auch die Themes will ich behalten!

Gleichzeitig treffen auch die Themen für die Startseite bei mir einen Nerv. Und das nicht nur, weil sie mit ihren Klängen und zusätzlichen Control-Hub-Grafiken sämtliche Nostalgie-Knöpfe bei mir drücken, sondern auch, weil mir ganz allgemein die Themes bei der PS5 fehlen.

2:13 30 Jahre PlayStation: Zum runden Jubiläum veröffentlicht Sony dieses Dankes-Video

Ich bin – egal, welche App oder welches Gerät – ein großer Fan davon, den Look von Benutzeroberflächen individuell nach meinem Geschmack zu gestalten. Das habe ich auf der aktuellen PlayStation lange vermisst.

Aber daran gewöhne ich mich besser nicht zu sehr

Direkt bei der Übersicht der neuen Themen und Töne im Einstellungsmenü verrät Sony bereits, dass sie nur “für begrenzte Zeit” verfügbar sind. Das dürfte für alle Jubiläums-Inhalte gelten, also auch für die PS1-Boot-Sequenz.

Ich finde die schönen Nostalgie-Features aber so genial, dass ich meine PS5 am liebsten den ganzen Tag hoch- und runterfahren würde.

Natürlich ist das nicht ganz ernst gemeint, aber ich wünsche mir trotzdem, dass die Geburtstagsinhalte so großen Anklang finden, dass Sony sie uns doch behalten lässt. Sonst ist das genauso wie damals in den 90er-Jahren, wenn ich mir Spiele in der Stadtbücherei ausgeliehen habe – in dem schmerzlichen Wissen, dass ich sie bald wieder zurückgeben muss.

Wie ist das bei euch? Reichen euch die Designs und Sound auch nur für begrenzte Zeit?