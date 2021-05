Sony wollte euch wohl direkt auf der PlayStation auf eSport-Matches wetten lassen

Sportwetten erfreuen sich größter Beliebtheit und sind aufgrund des Suchtpotenzials gleichzeitig sehr verschrien und mit Vorsicht zu genießen. Da kommt es einigermaßen überraschend, dass Sony offenbar schon vor Jahren ein Patent eingereicht hat, mit dem eSport-Wetten ermöglicht werden würden. Der Plan war wohl, direkt über die PS4 oder PS5 auf laufende eSport-Events und -Matches wetten zu können. Ob es jemals dazu kommt, steht in den Sternen, aber es wirkt einigermaßen unwahrscheinlich.

PlayStation-Patent hätte eSport-Wetten direkt über PS4 oder PS5 ermöglicht

Darum geht's: Ein bereits vor Jahren eingereichtes Sony-Patent wurde jetzt öffentlich gemacht (via: PushSquare). Die Technik dahinter wurde bisher wohl nie um- und eingesetzt. Geplant war eine Plattform, mit deren Hilfe auf eSport gewettet werden sollte. Dabei wären sowohl Geld-Einsätze als auch andere Einsätze denkbar gewesen.

Mit diesem System wären viele Möglichkeiten eröffnet worden und das Ganze erinnert nicht von ungefähr an aktuelle Optionen bei Sportwetten. Zum Beispiel hätte während laufender Matches darauf gesetzt werden können, welcher Charakter als nächstes einen Treffer einstecken muss. Die zugrundeliegende Plattform würde währenddessen stets neue Quoten ausrechnen.

Das könnte bei Titeln wie Valorant, CS:GO, League of Legends, Rocket League, Fortnite oder PUBG natürlich horrende Summen in die Kassen der Veranstalter spülen. Dass Sony so etwas zumindest in Betracht zieht, dürfte also eigentlich niemanden groß wundern. Dazu passt auch, dass Sony kürzlich erst das Evo-Turnier gekauft hat:

22 3 Mehr zum Thema PS4, PS5: Sony PlayStation kauft weltweit größtes Fighting Game-Turnier

Kommt das Wett-System? Wahrscheinlich eher nicht. Zumindest wirkt es angesichts der unterschiedlichen, in den meisten Ländern recht strengen Glücksspiel-Regelungen eher unwahrscheinlich, dass eine solche Plattform einfach in der PS5 integriert werden würde. Dann müsste die komplette Konsole theoretisch eine Altersfreigabe ab 18 Jahren bekommen. Außerdem bedeutet ein Patent nicht unbedingt, dass aus der Technik überhaupt jemals etwas werden muss.

Wie fändet ihr die Möglichkeit, direkt über die PS5 auf eSports-Matches wetten zu können?