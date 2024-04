PlayStation-Pasta aus Italien: Sony-Fan bekommt cooles Urlaubs-Souvenir von seinem Kumpel

Mhhhh, lecker Pasta!

Für viele ist es selbstverständlich, dass sie ihren Liebsten daheim etwas aus dem Urlaub als Souvenir mitbringen. Für Gamer gibt es unterschiedliche Dinge, die sich als kleines Mitbringsel lohnen. Ein PlayStation-Spieler hat nun seinem Kumpel ein Souvenir mitgebracht, über das er sich so sehr gefreut hat, dass er es im Reddit-Forum teilte.

Sony macht nicht nur Konsolen, sondern auch Pasta

Was ist das für ein Souvenir? Auf dem Bild ist zu sehen, dass der User eine Packung mit Nudeln geschenkt bekommen hat. Die Pasta hat die Form der Tasten auf dem PlayStation-Controller. Es gibt dreieckige, quadratische, kreisrunde und x-förmige Nudeln in der Packung.

Auf der Verpackung steht "Play Your Pasta", was von "Play Your Style" abgeleitet sein könnte. Das Bild könnt ihr euch in seinem Post auf Reddit anschauen:

Wo gibt es die Pasta? Die Kooperation mit der italienischen Marke Garofalo gibt es nur in Italien. Die Nudeln konnten über den britischen Online-Shop Ocado bestellt werden, doch mittlerweile sind sie dort ausverkauft.

In Deutschland bietet der Online-Shop der Apotheke Loreto die Nudeln zu einem Preis von 1,60 Euro für 500 g der Nudeln an. Das Problem: Durch den internationalen Versand aus Italien fallen hohe Versandgebühren an. Der EU-Standardtarif von UPS liegt bei 37,86 Euro.

Die Nudeln werden sogar mit einem eigenen Werbespot beworben:

0:30 Ja, es gibt tatsächlich eine PlayStation-Pasta - allerdings nur in Italien

In der Werbung ploppen in der oberen rechten Ecke sogar Achievements auf, die die Darsteller*innen im Werbespot freischalten. So denken sie beispielsweise an das Salz oder garnieren die Pasta mit Gewürzen.

Auch der Rest der Werbung wirkt so wie aus einem Videospiel. Die Kochutensilien werden als Waffe benannt und die Portionsgröße der Pasta wird für 3 Spieler*innen bemessen.

Kommt die Kooperation auch nach Deutschland? Bislang gibt es keine offizielle Bestätigung, dass es die PlayStation-Pasta auch nach Deutschland schafft. Somit bleiben die Nudeln wohl ein tolles Souvenir für Fans der Sony-Konsole.

Da die Promo-Aktion schon fast ein Jahr zurückliegt, denken wir nicht, dass es die Nudeln auch in Deutschland geben wird. Sollte die Pasta dennoch in Deutschland erhältlich werden, erfahrt ihr es direkt auf GamePro.

Welches Lebensmittel würdet ihr euch im PlayStation-Stil wünschen?