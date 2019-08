Sonys Chief Financial Officer Hiroki Totoki hat angekündigt, dass Sony die Preise für die PS4 und andere Konsolen erhöhen müsse, wenn es zu den neuen Strafzöllen durch die US-Regierung gegen China kommt. US-Präsident Donald Trump plant aktuell neue Strafzölle im Wert von 300 Milliarden Dollar. Bereits im Mai verhängten die USA im Handelsstreit mit China entsprechende Zölle in Höhe von 200 Milliarden Dollar.



Auf der Liste der sanktionierten Produkte stehen nun auch Videospiel-Konsolen. Daher hat Totoki bekannt gegeben, dass Sony seine Bedenken der US-Regierung mitgeteilt hat.

"Wir glauben, dass höhere Zölle letztendlich der US-Wirtschaft schaden würden und haben deshalb der US-Regierung unsere Bedenken mitgeteilt."

Bereits im Juni haben sich Microsoft, Sony und Nintendo in einem Brief an die US-Regierung gewandt. Darin kritisieren sie das Vorhaben, Zölle in Höhe von 25% auf Videospiel-Konsolen zu erheben. Dies würde die USA nicht in der Rolle als Vorreiter auf dem High Tech-Markt halten, sondern das Gegenteil bewirken.

Auf die Preise der Konsolen in Europa hat dies zunächst keine Auswirkung. Dennoch gibt es auch zwischen den USA und der EU einen Handelskonflikt, der für höhere Preise auch hierzulande sorgen könnte.

Wie fändet ihr es, wenn dadurch die Konsolenpreise steigen würden?