PS4 Tournaments - Sony startet Turniere, bei denen jeder mitmachen kann

Wer jemals von sich gedacht hat, besonders gut in einem bestimmten Videospiel zu sein, sich aber nie auf die Wettbewerbsebene getraut hat, sollte ein Auge auf die neuen PS4 Tournaments werfen. Mit wöchentlichen Online-Turnieren für Spieler auf jedem Skill-Level will Sony mit den Challenger Series eine Art eSport-Feeling für Amateure liefern.

eSport für Jedermann

Wann geht es los? Die PS4 Tournaments: Challenger Series startet am 6. August mit Mortal Kombat 11, aber im Laufe des Jahres sollen dann noch Turniere zu FIFA 20, Battlefield 5, Warface und weiteren AAA-Spielen folgen. Die Turniere sind offen, also darf wirklich jeder mitmachen - große Einstiegshürden für Anfänger soll es nicht geben.

Jede Menge Preise: Wer sich wirklich gut anstellt, kann übrigens auch Preise gewinnen. Darunter fallen besondere PS4-Designs, Ingame-Währungen und sogar echte Geldpreise. Die Preise ändern sich regelmäßig.

Wie sind die PS4 Tournaments aufgebaut?

Seasons & Wettbewerbsstufen: Die Challenger Series ist in Seasons aufgeteilt und pro Season gibt es insgesamt drei Wettbewerbsstufen, in denen wir aufsteigen müssen. Die einzelnen Stufen behandeln unterschiedliche Skill-Level und bei Mortal Kombat 11 braucht es beispielsweise drei Siege in vier Matches, um in die zweite Stufe aufzusteigen.

Um an den PS4 Tournaments teilzunehmen, müsst ihr den "Events"-Reiter auf eurer PS4 im Auge behalten. Alle Details zum Mortal Kombat 11-Turnier findet ihr in diesem Regelbuch. Dort stehen die Bedingungen der einzelnen Matches, Anforderungen an Teilnehmer und vieles mehr.

Glaubt ihr, dass ihr eine Chance habt?