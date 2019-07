Während Microsoft schon seit Monaten auf Einkaufstour ist und ein Studio nach dem anderen schluckt, um das eigene Exklusiv-Portfolio zu stärken, hält sich Sony weiterhin zurück. Nun wurde aber erneut die Bereitschaft kommuniziert, Entwickler zu erwerben, wenn es zum Geschäft des Konzern passe.

Nachdem Shawn Layden, Vorsitzender bei Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios, schon im Februar öffentlich darüber nachdachte, fremde Studios zu kaufen, schlägt Sony Interactive Entertainment-CEO Jim Ryan nun in dieselbe Kerbe.

Im Gespräch mit dem japanischen Nihon Keizai Shimbun-Magazin (via Gematsu) betonte Ryan, dass es wichtig ist, auf Inhalte zu setzen, gerade wenn neue Mitbewerber wie Google Stadia den Markt betreten.

"Inhalte werden gerade so wichtig wie nie zuvor. [...] Firmen, die neu in der Gaming-Branche sind und mit Hoffnung auf den Markt blicken, sind bei uns definitiv willkommen. Sony Interactive Entertainment hat 25 Jahre Erfahrung in der Gaming-Branche und große Marken aufgebaut."