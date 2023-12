Sony PS5-Headset im Weihnachts-Angebot: Pulse 3D Wireless jetzt günstig bei Amazon sichern

Bei Amazon und auch bei Otto könnt ihr euch das Sony Pulse 3D PS5-Headset jetzt noch rechtzeitig zu Weihnachten günstig sichern.

Durch die Last Minute Angebote bei Amazon könnt ihr euch gerade tausende günstige Deals schnappen, die noch rechtzeitig bis Weihnachten geliefert werden. Darunter ist auch das Sony Pulse 3D Wireless Headset, das sowohl in der weißen Version als auch in der Camouflage-Variante nur noch 74,99€ (UVP: 99,99€) kostet. Günstiger bekommt ihr das offizielle PS5-Headset, das auch mit PS4 kompatibel ist, laut Vergleichsplattformen gerade nirgendwo.

Neben Amazon bietet auch Otto das Sony Pulse 3D gerade für 74,99€ an. Hier gilt der Preis auch für die beliebte schwarze Variante, die bei Amazon zwar ebenfalls im Angebot, mit 79,99€ aber leider ein bisschen teurer ist:

Wie gut ist das Sony Pulse 3D PS5-Headset?

Mit dem Sony Pulse 3D bekommt ihr ein gutes PS5-Headset zu einem vergleichsweise kleinen Preis.

Gute Qualität zum günstigen Preis: Das Sony Pulse 3D Wireless Headset ist speziell aufs Gaming mit PS5 ausgelegt und bietet eine gute Leistung für einen moderaten Preis. Es setzt den 3D-Audio-Raumklang der PS5 gut um, was bei der Ortung von Feinden und Geräuschen hilft, und bietet auch sonst einen guten Klang im Vergleich zu ähnlich günstigen Headsets. Die in die Hörer integrierten Mikrofone geben die Stimme klar und deutlich wieder, mit hochwertigen Galgenmikrofonen teurer Headsets können sie aber nicht mithalten.

Game-Chat-Balance & Akku: Ein Vorteil des Sony Pulse 3D ist sein Regler, durch den ihr die Lautstärke des Chats und des Spiels schnell ausbalancieren könnt. Headsets von Drittanbietern haben zumeist keinen solchen Regler oder er funktioniert nicht an der PlayStation 5. Einen Nachteil hat das Pulse 3D aber auch, nämlich die relativ kurze Akkulaufzeit von circa 12 Stunden. Hier bekommt ihr etwa beim ein bisschen teureren Turtle Beach Stealth 600 Gen 2 Max mit 48 Stunden deutlich mehr.

Sony Pulse Elite kommt bald

Im Februar 2024 kommt das neue Sony Pulse Elite, das einiges besser machen soll als das Pulse 3D, aber auch teurer ist.

Mit dem Pulse Elite bringt Sony übrigens bald eine neue, verbesserte Version des Pulse 3D auf den Markt. Diese soll unter anderem besseren Klang durch neu entwickelte planare Magnettreiber, ein hochwertigeres Mikrofon mit KI-gestützter Geräuschunterdrückung und Bluetooth-Unterstützung bieten. Mit einem Preis von 149,99€ zahlt ihr allerdings doppelt so viel wie beim aktuellen Angebot mit dem Pulse 3D, außerdem müsst ihr bis Februar warten:

