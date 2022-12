Sony PS5-TV im Angebot: 120 Hz 4K-Fernseher mit Soundbar als Gratis-Zugabe kaufen

Bei Otto bekommt ihr gerade den mit 120-Hz-Display und HDMI 2.1 ausgestatteten 4K-Fernseher Sony X90J in 55 Zoll für 849,99€ bekommen. Das ist für sich genommen noch kein wahnsinnig günstiger Preis, am günstigsten gibt es das Modell nämlich gerade bei Alternate für 799€.

Bei Otto bekommt ihr aber noch die Soundbar Sony HT-SD40 mit Subwoofer und einer Gesamtleistung von 330 Watt dazu, die einzeln 239€ kosten würde. Zieht man diesen Betrag vom Kaufpreis ab, bleiben für den Fernseher also noch 610,99€. Zu einem so günstigen Preis gab es ihn laut Vergleichsplattformen einzeln noch nie.

Der Deal ist Teil der Angebote der Woche bei Otto, die noch bis Dienstag laufen, sofern sie nicht vorher ausverkauft sind. Unter diesen findet ihr auch noch anderer günstige Fernseher.

Wie gut ist der Sony X90J?

Besseres Local Dimming als der Nachfolger: Der Sony X90J ist ein 4K-Fernseher aus 2021, der an der Grenze von Mittelklasse zu High End angesiedelt ist. Dass er nicht ganz aktuell ist, ist in diesem Fall kein Nachteil, denn der aus 2022 stammende Nachfolger Sony X90K bringt kaum Verbesserungen mit und hat sich laut den TV-Experten von Rtings beim Local Dimming sogar etwas verschlechtert. Ihr macht also nichts falsch, wenn ihr zum günstigeren, älteren Modell greift.

Gutes Bild: Generell bietet der Sony X90J eine ziemlich hohe Bildqualität dank kontrastreichem VA-Display und gutem Full Array Local Dimming. Die Spitzenhelligkeit ist zudem sehr viel höher als bei Fernsehern der unteren Preisklasse, was wichtig für die Darstellung von HDR ist. Mit OLED-TVs kann der Sony X90J insgesamt trotzdem nicht ganz mithalten, er ist aber auch nicht allzu weit von ihnen entfernt.

120 Hz und HDMI 2.1: Der Sony X90J bietet ein 120-Hz-Display und HDMI 2.1 auf zwei Anschlüssen. Mit der PS5 und der Xbox Series X ist also Gaming in 4K bei bis zu 120 fps möglich. VRR und ALLM werden ebenfalls unterstützt. Gegenüber dem Sony X90K hat er nur den Nachteil, dass VRR dort bei 1080p schon ab unter 20 fps und beim X90J erst ab 48 fps funktioniert. In 4K funktioniert VRR jedoch bei beiden Modellen schon ab unter 20 fps. Der Input Lag ist mit circa 11 ms bei 120 Hz und 18 ms bei 60 Hz etwas höher als bei der Konkurrenz von LG und Samsung, liegt aber trotzdem in einem guten Bereich fürs Gaming.