Sony PS5-TV zum Bestpreis: Schnappt euch diesen 4K-Fernseher mit HDMI 2.1 im Amazon-Angebot

Bei Amazon könnt ihr jetzt einen Sony 4K-TV mit 120Hz zum Bestpreis abstauben.

Falls ihr nach einem guten Fernseher sucht, der toll fürs Gaming mit PS5 und Xbox Series X geeignet und trotzdem nicht teuer ist, hat Amazon ein passendes Angebot für euch: Dort bekommt ihr gerade den 4K-TV Sony X85K mit 55 Zoll für 699€ im Angebot. Günstiger gab es dieses Modell laut Vergleichsplattformen noch nie, nur am Prime Day vor zwei Wochen war es schon mal kurzzeitig für 699€ zu haben.

Das Angebot hat nur einen Haken: Ihr müsst vermutlich ein paar Wochen auf euren neuen Fernseher warten. Laut Shopseite könnt ihr mit einer Lieferung zwischen dem 9. und dem 26. August rechnen.

Wie gut ist der Sony X85K 4K-TV?

Für alle, die nach einem guten Gaming-TV für PS5 oder Xbox Series X suchen, ist der Sony X85K ein echter Preis-Leistungs-Tipp.

Toll fürs Gaming mit PS5: Der Sony X85K ist ein Fernseher der oberen Mittelklasse und Sonys günstigster 4K-TV mit 120Hz-Display aus 2022. Durch HDMI 2.1 ist mit der PS5 oder auch der Xbox Series X Gaming in 4K-Auflösung bei bis zu 120 fps möglich. Neben VRR wir auch ALLM unterstützt, der Fernseher schaltet beim Spielen also automatisch in den Modus mit der geringsten Latenz. Der Input Lag liegt bei niedrigen 7 ms. Somit ist der X85K bestens fürs Gaming geeignet.

Gutes Bild: Auch bei der Bildqualität liefert der Sony X85K eine gute Leistung ab. Low-Budget-TVs ist er schon aufgrund der höheren Spitzenhelligkeit überlegen, die dafür sorgt, dass HDR sehr viel besser ausgenutzt werden kann. Das VA-Panel sorgt zudem für hohen Kontrast. Mit teureren 4K-Fernsehern, die ein OLED-Display oder gutes Local Dimming bieten, kann er allerdings nicht ganz mithalten.

Sehr gutes Preis-Leistung-Verhältnis: Mit dem Sony X85L erscheint übrigens bald ein Nachfolger, der aber zum Start viel teurer ist. Der Preis der 55-Zoll-Version liegt aktuell bei 1149€, einen großen Qualitätsunterschied dürfte es jedoch nicht geben. Deshalb ist das aktuelle Angebot eine gute Gelegenheit, schnell noch den X85K aus 2022 günstig abzustauben, bevor er ausverkauft und nur noch das teure neue Modell verfügbar ist.

