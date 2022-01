Wer zu den glücklichen Menschen gehört, die bereits eine PS5 kaufen konnten, der kann sich nun das passende Zubehör dazu günstiger kaufen. Bei Alternate gibt es im Tagesdeal am 19. Januar 2022 das offizielle Wireless Gaming-Headset zur Konsole besonders günstig. Beachtet dabei, dass das Angebot nur heute oder solange der Vorrat reicht, gilt.

So gut ist das Angebot: Ihr erhaltet das Sony Pulse 3D Wireless Headset in der Farbe Midnight Black bei Alternate für nur 79,99 Euro. Das ist der aktuelle Bestpreis für das Headset und rund 15 Euro günstiger als die nächstbesten Anbieter. Die UVP liegt eigentlich bei 99,99 Euro.

Sony Pulse 3D Wireless Gaming-Headset für PS5

Das erwartet euch: Das kabellose Gaming-Headset für die PS5 bietet einen guten Sound, auch wenn es kleinere Schwächen bei den Höhen hat. Besonders schick ist der Raumklang über das 3D-Audio-Feature des Headsets. Darüber hinaus könnt ihr mit dem Sony Pulse 3D die Game-Chat-Balance einstellen.

Die Mikrofone sind direkt in die Ohrmuscheln integriert und lassen sich durch einen Mute-Button jederzeit stumm schalten. Wer möchte, kann das Headset auch an der PS4 und am PC nutzen. Dort müsst ihr allerdings logischerweise auf das 3D-Audio-Feature verzichten.

Der Akku hat eine Laufzeit von bis zu 12 Stunden. Insgesamt bietet das Sony Pulse 3D eine volle Feature-Unterstützung der PS5.

Wenn ihr die besten Headsets für die PS5 wollt, lohnt sich ein Blick in unsere Kaufberatung. Dort erfahrt ihr mehr über das Pulse 3D und über die anderen für die PS5 geeigneten Kopfhörer.

75 3 Mehr zum Thema Kaufberatung – Die besten Wireless Headsets für PS5 im Vergleich