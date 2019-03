Sony State of Play - Alle Infos & Trailer aus der allerersten PS4-Show

Heute Abend ging Sony mit der allerersten Ausgabe von State of Play an den Start. Mit dem regelmäßigen Livestream-Format sollen PlayStation-Fans über die neuesten Updates und Trailer aus dem Lineup von Sony versorgt werden.

Wer allerdings auf Kracher wie The Last of Us: Part 2 oder Death Stranding gehofft hat, wird hier enttäuscht. Sonys erste PS4-Show war solide, hielt sich mit großen Enthüllungen aber sehr zurück. Hier bekommt ihr alles zu sehen, was Sony in den knapp 20 Minuten Laufzeit gezeigt hat.

Alle Infos aus Sonys "State of Play"-Stream:

Marvel's Iron Man VR

Wer schon immer einmal in den Anzug von Tony Stark steigen wollte, um selbst als Iron Man durch die Lüfte zu fliegen, darf das mit Marvel's Iron Man VR bald tun. Durch das Iron Man-Visier können wir in dem PlayStation VR-Spiel noch 2019 das Gefühl erleben, als Marvel-Superheld auf allerlei Projektile zu schießen.

Crash Team Racing Nitro-Fueled kommt mit PS1-Skins

Das große PS1-Remake von Crash Team Racing ist technisch auf dem neuesten Stand. Doch wer das gar nicht möchte, kann sich über Fahrer-Skins freuen, die an die Charaktermodelle des PS1-Originals angelehnt sind.

No Man's Sky kommt für PlayStation VR

Im Sommer 2019 erscheint das langlebige Weltraumabenteuer von No Man's Sky auch für PlayStation VR und wir können in der virtuellen Realität fremde Planeten bereisen.

ReadySetHeroes bringt Koop-Action mit einem PvP-Twist

Mit der Neuankündigung von ReadySetHeroes hat Sony ein Hack'n'Slash-Abenteuer angekündigt, das unter anderem auf Zwei-Spieler-Koop setzt. Allerdings hat das Diablo-artige Gameplay noch einen Twist zu bieten, denn jedes Koop-Team tritt gegen ein anderes Team von Spielern in zufallsgenerierten Dungeons an. Release ist für das Jahr 2019 angesetzt.

Blood & Truth mit neuem Trailer und Releasetermin

Die Entwickler von The London Studio werkeln aktuell an ihrem neuen VR-Shooter Blood & Truth, der nach klassischer James Bond-Action klingt. Das PlayStation VR-exklusive Spiel erscheint am 28. Mai 2019.

Gruseliger Sci-Fi-Thriller "Observation" für PS4 angekündigt

Publisher Devolver Digital nutzte den State of Play-Stream für die Enthüllung der PS4-Version des Weltraum-Thrillers Observation. Das düstere Spiel von Entwickler NoCode findet auf einer Raumstation statt, auf der alle Besatzungsmitglieder wahnsinnig werden und auf der wir in die Rolle der KI schlüpfen. Observation erscheint am 21. Mai 2019 für PS4 und PC.

Five Nights at Freddy's VR angekündigt

Es war wohl nur eine Frage der Zeit, bis das Jumpscare-Fest von Five Nights at Freddy's auch für eine VR-Plattform umgesetzt wird. PlayStation VR hat den Zuschlag bekommen und noch diesen Frühling sollen wir in bekannten und neuen Level auf eine handvoll lebensgroßer Maskottchen aufpassen, die schauderhafter kaum sein könnten.

Neuer Trailer zu Concrete Genie gezeigt

Das experimentelle Abenteuer Concrete Genie soll im Herbst 2019 für PS4 und PlayStation VR erscheinen. Mit einem neuen Trailer erfahren wir mehr über die Story des künstlerischen Titels, der uns Wände bemalen lässt, die dann lebendig werden.

Neues Gameplay zu Days Gone

Kurz vor dem Release von Sonys First Party-Blockbuster Days Gone bekommen wir in State of Play noch einmal einen neuen Trailer spendiert, der uns auch den Bösewicht des Spiels näher vorstellt. Ein paar frische Gameplayszenen runden den Vorgeschmack auf das fertige Spiel ab. Days Gone erscheint am 26. April 2019 exklusiv für PS4.

Mortal Kombat 11-Trailer enthüllt 3 neue Kämpfer

Auch Mortal Kombat 11 wurde mit einem Update bedacht und Fans dürfen sich über die Bestätigung von neuen Kämpfern freuen. Mit einem frischen Trailer wurden Liu Kang, Jax und Kung Lao als spielbare Charaktere für den brutalen Prügler bestätigt. Mortal Kombat 11 erscheint am 23. April 2019 für PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PC.

Weitere PSVR-Spiele im Frühling und Sommer 2019

Mini-Mech Mayhem am 18. Juni 2019

am 18. Juni 2019 Jupiter & Mars am 22. April 2019

am 22. April 2019 Falcon Age am 9. April 2019

am 9. April 2019 Trover Saves the Universe am 31. Mai 2019

am 31. Mai 2019 Everybody's Golf VR am 21. Mai 2019

am 21. Mai 2019 Table of Tales am 16. April 2019

am 16. April 2019 Vacation Simulator am 18. Juni 2019

Wie fandet ihr die erste State of Play-Ausgabe?