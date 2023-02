State of Play im Februar 2023: Sony kündigt Livestream noch für diese Woche an

Bereits seit einigen Wochen gab es Gemunkel und Gerüchte um den Termin der ersten großen State of Play des neuen Jahres. Jetzt hat Sony den offiziellen Termin endlich selbst in einem Blogpost bekannt gegeben - und der ist gar nicht mehr so lange hin.

Das sind Datum und Uhrzeit der State of Play

Datum der State of Play: Donnerstag, der 23. Februar 2023

Donnerstag, der 23. Februar 2023 Uhrzeit der State of Play: 22 Uhr deutscher Zeit

Wo kann ich die State of Play ansehen? Ihr könnt euch den Livestream live auf Twitch und YouTube anschauen.

GamePro wird das Event wie immer begleiten und alle wichtigen Ankündigungen der State of Play auf der Seite für euch zusammentragen.

Das wird auf der State of Play zu sehen sein

Zwar hat Sony noch nicht die genaue Dauer oder das komplette Lineup der Show verraten, aber bereits einen der gezeigten Titel angekündigt: Insgesamt soll es während der Show nämlich rund 15 Minuten Gameplay-Details und neue Updates zum DC-Spiel Suicide Squad: Kill the Justice League zu sehen geben.

Das macht durchaus Sinn, immerhin soll der Titel noch in diesem Jahr erscheinen, hat aber bislang noch immer kein konkretes Releasedatum. Das könnte sich nun bei der State of Play endlich ändern.

Hier könnt ihr euch einen Trailer zu Suicide Squad: Kill the Justice League anschauen:

2:37 Suicide Squad: Kill the Justice League - Neuer Trailer zum Spiel der brutalen Anti-Helden

Das wird allerdings nicht das einzige Spiel des Events sein. Wie Sony ebenfalls angekündigt hat, bekommen wir bei dem Livestream einen ersten Blick auf fünf kommende Spiele für PSVR 2, die allesamt noch in diesem Jahr erscheinen sollen.

Außerdem wird es bei der State of Play auch mehrere Spiele von Third-Party-Studios zu sehen geben. Welche genau das sein werden, hat Sony allerdings noch nicht verraten. Immerhin müssen wir uns nicht mehr allzu lang gedulden, schon Donnerstag wissen wir schließlich mehr.

Welche Spiele wollt ihr unbedingt bei der ersten State of Play des Jahres sehen?