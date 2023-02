State of Play: Alle Ankündigungen des PS5-Events in der Übersicht

Die erste State of Play 2023 ist rum. In dem 45-minütigen Showcase gab es passend zum frischen Launch der PlayStation VR 2 ein paar Titel für die neue VR-Brille zu sehen. Neben weiteren Updates zu bekannten Spielen wurden sogar die nächsten PS Plus-Spiele für Essential, Extra und Premium vorgestellt. Als Rausschmeißer gab es dann einiges zu Suicide Squad: Kill the Justice League zu sehen.

Suicide Squad: Kill the Justice League zeigt 4er-Koop

6:06 Suicide Squad: Kill the Justice League zeigt Koop-Gameplay in neuem Trailer

Release: 26. Mai 2023 (nur PS5)

Ganze 15 Minuten der State of Play wurde Suicide Squad: Kill the Justice League gewidmet. Das Action-Adventure von Rocksteady Studios (Batman Arkham-Reihe) zeigte zum ersten Mal Koop-Gameplay mit vier Spieler*innen. So bekommen wir einen Eindruck davon, wie unterschiedlich sich die eigentlichen DC-Bösewichte King Shark, Captain Boomerang, Harley Quinn und Deadshot spielen, die es mit einer außerirdischen Macht und korrumpierten Superhelden wie Flash und Superman zu tun bekommen.

Resident Evil 4 Remake: Mercenaries-Modus und Demo angekündigt

2:28 Resident Evil 4 - Neues Gameplay aus dem Remake und Demo angekündigt

Release: 24. März 2023

Zum Remake von Resident Evil 4 gab es zwei Neuigkeiten: Zum einen kehrt mit The Mercenaries der beliebte Söldner-Modus zurück, der als kostenloser DLC nachgeliefert wird. Zum anderen wird es eine Demo geben, die bald schon für PS4 und PS5 verfügbar sein soll. Darüber hinaus liefert der neue Trailer viel actionreiches Gameplay, in dem Leon und Krauser aufeinandertreffen.

Tchia kommt zum Release zu PS Plus Extra/Premium

1:55 Tchia - Neuer Gameplay-Trailer verrät Releasedatum

Release: 21. März 2023

In einem neuen Trailer wurden auch Neuigkeiten zum Open-World-Sandbox-Adventure Tchia gezeigt. Der Titel erscheint am 21. März für PS4 und PS5 und das sogar Day One in den Abo-Stufen PS Plus Extra und PS Plus Premium.

Außerdem verrät uns der Trailer mehr zur Story, die wir zusammen mit unserer Heldin Tchia erleben. Ihre Heimatinsel wurde auf Befehl Meavoras von seltsamen Kreaturen, den Manno, überfallen. Um ihren Vater zu retten, muss sie sich ihnen entgegenstellen und dafür auch die Umgebung einsetzen.

PS Plus-Spiele für März 2023 enthüllt

Zwischen den ganzen Spieleankündigungen wurden auch die März-Spiele für den Abo-Service PS Plus bekanntgegeben. Da hätten wir einmal die Gratis-Spiele über Essential, die wir euch in einem extra Artikel genauer vorstellen:

Und auch die neuen Spiele im März für den Spielekatalog von PS Extra/Premium wurden verraten:

Alle PlayStation VR 2-Titel

The Foglands (2023)

(2023) Green Hell VR : Survival-Spiel im Regenwald (2023)

: Survival-Spiel im Regenwald (2023) Synapse: storybasiertes Sci-Fi-Spiel (2023)

storybasiertes Sci-Fi-Spiel (2023) Journey to Foundation (Herbst 2023)

(Herbst 2023) Before Your Eyes: narratives Adventure über die erste Liebe und herzzerreißende Wahrheiten (10. März 2023)

Alle weiteren gezeigten Spiele

Destiny 2: Lightfall (DLC) (23. Februar 2023)

Humanity

Goodbye Vulcano High , ein narratives Adventure, zeigt Performance-Gameplay und stellt neuen Song vor (15. Juni 2023)

, ein narratives Adventure, zeigt Performance-Gameplay und stellt neuen Song vor (15. Juni 2023) Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections (2023)

(2023) Baldur's Gate 3: Neue Infos zum Multiplayer und Vorbestellung des Rollenspiels (31. August 2023)

Neue Infos zum Multiplayer und Vorbestellung des Rollenspiels (31. August 2023) Wayfinder: Online-RPG zeigt Inhalte der ersten Season (Season 1 im April 2023)

Online-RPG zeigt Inhalte der ersten Season (Season 1 im April 2023) Street Fighter 6 stellt die Charaktere Zangief, Lily und Cammy vor (2. Juni 2023)

Wie hat euch die erste State of Play 2023 gefallen? Was war euer Highlight und welche Spiele habt ihr vermisst? Schreibt es uns in die Kommentare.