'Morgen' - Sony-Studio teast neues PS5-Projekt an: Alles, was schon jetzt zum Reveal bekannt ist

Returnal war das bislang letzte Spiel von Housemarque. Wird morgen das neue Projekt enthüllt?

Wir nähern uns langsam aber sicher dem Zeitraum des Jahres, in dem es besonders viele Spiele-Ankündigungen und -Enthüllungen gibt.

Traditionell ist im Sommer die Dichte für diese Ereignisse am höchsten, schon etwas vorher könnte allerdings ein Sony-Studio sein neuestes Projekt ankündigen. Darauf deutet jedenfalls ein just veröffentlicher Teaser hin.

Was ist das für ein Teaser? Housemarque, das finnische Studio hinter Spielen wie Returnal oder Resogun, hat auf X/Twitter ein Bild veröffentlicht, das ziemlich nach einem Mini-Vorgeschmack auf ein mögliches neues Projekt aussieht.

Auf dem Bild, das eine in Scherben gesplitterte Augenpartie zeigt, ist nur ein Wort zu lesen:

"Morgen"

Pünktlich zum dritten Returnal-Geburtstag

Man muss also kein Prophet sein, um daraus eine wie auch immer geartete Ankündigung am Dienstag, den 30. April 2024 zu entnehmen. Das ist dann allerdings auch schon die einzige Info, die der Teaser verrät. Eine Uhrzeit für den Reveal oder gar einen Hinweis, worum es gehen könnte, gibt es nämlich nicht.

Schon jetzt wird allerdings fleißig spekuliert: Viele Spieler*innen – darunter auch bei uns in der Redaktion – tippen auf ein Projekt oder Spiel, das mit Returnal in Zusammenhang steht. Denn bei den Augen auf dem Teaser scheint es sich um die von Hauptcharakter Selene zu handeln.

Ein weiteres Indiz: Vor drei Jahren – also am 30. April 2024 – war der offizielle Release von Returnal. Die Ankündigung würde also auf den Tag genau zum dritten Geburtstag des Spiels erfolgen. Nur Zufall?

Eine Stimme unter dem Kommentar merkt deshalb schnippisch an, dass es sich auch "nur" um eine offizielle Behind the Scenes-Dokumentation zu Returnal handeln könnte. Andererseits war der von Kollege Hannes vielgepriesene Action-Titel auch das bislang letzte Spiel des Studios – es wäre also eigentlich an der Zeit, ein neues Projekt zu enthüllen.

Eins steht jedenfalls fest: Lange werden wir nicht warten müssen, bis wir erfahren, was hinter dem mysteriösen Teaser steckt. Und egal ob Doku, Spiel oder anderes Projekt, es wird spannend zu sehen sein, woran Housemarque in der letzten Zeit gearbeitete hat. Mehr erfahrt ihr dann nach dem Reveal auf GamePro.de.

Was glaubt ihr wird Housemarque morgen enthüllen?