The Last of Us-Showrunner ist überzeugt, dass die Geschichte vier Staffeln braucht: "Keine Chance, es in Staffel 3 zu beenden"

Vor Ellie, Dina und Co. liegen noch so einige Ereignisse.

Dass die The Last of Us-Serie mehr Staffeln bekommt, als es Spiele gibt, war bereits bekannt. Ganz vorsichtig wurde bereits von vier Seasons gesprochen, eine definitive Aussage gab es aber bisher noch nicht. Craig Mazin hat sich nun noch einmal in einem Interview geäußert.

Die The Last of Us-Serie braucht mehr als drei Staffeln, um die Story zu erzählen

Obwohl manche Themen in der Serie stärker ausbaut wurden, wie beispielsweise die Beziehung zwischen Frank und Bill, fand Ellies und Joels komplette Geschichte aus The Last of Us Part 1 in der ersten Staffel der HBO-Adaption Platz. Dass für Part 2 eine Season nicht ausreichen wird, stellten die Showrunner dagegen schnell in Aussicht.

HBOs Programm-Executive Francesca Orsi sagte beispielsweise:

Wir haben noch keinen komplett finalen Plan, aber ich denke, es sieht nach vier Staffeln aus.

Jetzt hat sich Craig Mazin erneut zum Stand der Dinge geäußert und verraten, dass nach der nächsten Staffel ganz sicher noch nicht Schluss sein wird.

Es gibt sicherlich keine Chance, diese Erzählung in einer dritten Staffel zu beenden. Hoffentlich nehmen wir genug ein, um zurückzukommen und es in einer vierten zu beenden.

Er begründet das unter anderem damit, dass die kommende Season sich wieder etwas mehr Zeit für kleine Nebenschauplätze nehmen wird, nachdem das Pacing-technisch nach einem großen Ereignis nicht so gut in die zweite Staffel gepasst habe.

Spoiler: Im nächsten Abschnitt benennen wir ein wichtiges Ereignis aus Staffel 2 konkret. Habt ihr diese noch nicht gesehen oder kennt das Spiel nicht, werdet ihr gespoilert.

11:21 The Last of Us liefert in Staffel 2 eine Schlacht wie aus Game of Thrones - so ist sie entstanden

Autoplay

Mazin spricht über das geplante Pacing und die Folgenanzahl

Über Joels brutalen Tod in Staffel 2 verrät Mazin Folgendes:

Er hat so eine große Wirkung. Das ist so eine narrative Atombombe, dass es schwer ist, davon wegzugehen. Wir können nicht wirklich eine Pause machen und zur Seite gehen, um eine Bill und Frank-Story zu erzählen. Ich glaube nicht, dass das bei Staffel 3 unbedingt der Fall sein wird. Ich denke, wir haben da ein bisschen mehr Raum.

Er fügt außerdem noch eine Aussage hinzu, die viele Fans freuen dürfte: Die dritte Staffel könnte dann auch wieder mehr Folgen mitbringen. Es gebe so viele Möglichkeiten, auf welche Art und Weise die Geschichte weitererzählt werden könnte.

Was denkt ihr, gibt Part 2 genug Stoff für vier Staffeln her? Und wie seht ihr die lange Wartezeit bis zum großen Finale?