PS5 und Xbox Series X haben noch starke Spiele in der Hinterhand

Es dauert noch ein paar Wochen, bis die PS5 und die Xbox Series X endlich erscheinen. So langsam wird die Zeit aber knapp, in der Sony und Microsoft mit weiteren Ankündigungen punkten können. Geht es nach Branchenkenner Imran Khan (ehemals GameInformer) aus dem Kinda Funny Gamescast, haben die Unternehmen nämlich noch unangekündigte Spiele zu zeigen. Außerdem wissen wir immer noch nicht die genauen Launchtermine, geschweige denn die Preise.

In Episode 31 des Kinda Funny Gamescasts betont er, dass Sony und Microsoft noch Spiele zu zeigen haben, die uns "überwältigen" werden:

"Nach allem, was ich gehört habe, müssen beide diesen Monat über Hardware sprechen, was Preise, Verfügbarkeit etc. betrifft. Ich habe auch gehört, und ich weiß nicht, ob es diesen Monat oder später sein wird, aber beide haben noch mehr Software zu zeigen. Also, ob sie es jetzt, vor dem Start oder sogar nach dem Start tun, sie haben beide Dinge, bei denen es lauten wird: 'Oh Scheiße, ich kann nicht glauben, dass sie das hier enthüllen.'."