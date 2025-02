Nach PSN-Ausfall verschenkt Sony fünf Tage PS Plus - aber viele User wollen das gar nicht

Einige Spieler*innen sind nicht unbedingt zufrieden mit der PS Plus-Wiedergutmachung.

Am Samstag ging beim PlayStation Network bis spät in die Nacht so gut wie nichts. Die Server waren down, Online-Titel nicht spielbar und die Freundesliste nicht erreichbar. Ein Komplettausfall. Sony entschuldigt sich dafür mit einem Fünf-Tage-Bonus für PS Plus, wie sich aber herausstellt, mögen das einige Spieler*innen überhaupt nicht.

Ärger über PS Plus-Entschädigung

Zur Erinnerung: In der Nacht vom 7. Februar auf den 8. Februar ist das PSN ausgefallen und konnte sich erst knapp 20 Stunden später wieder erholen. Viele, darunter etwa der Verge-Reporter Tom Warren, vermuten dahinter eine DDoS-Attacke, also einen Angriff auf die Server-Struktur von Sony. Häufig werden dabei Server so lange mit Verbindungsanfragen geflutet, bis sie zusammenbrechen.

Da der Unmut, an einem Wochenendtag nicht spielen zu können, groß war, entschied sich Sony, als Entschädigung fünf Tage PS Plus bei Abonnierenden draufzurechnen:

Eigentlich eine nette Geste – fünf Tage PS Plus für einen Tag Ausfall. Viele Spieler*innen sind aber nicht gerade erfreut darüber, obwohl sie sich eigentlich sogar eine Entschädigung gewünscht haben.

Und das ist der Grund dafür: Sony reduziert zum Black Friday in der Regel die Preise für PS Plus. 2024 wurden die Kosten für ein Jahr PS Plus Premium beispielsweise um 30 Prozent gesenkt, was eine Ersparnis von 50 Euro bedeutete.

Ein ziemlicher cleverer Rhythmus also, der sich Jahr für Jahr ordentlich auszahlt.

Sparfüchse befürchten jetzt, dass dieser Rhythmus durch die fünf zusätzlichen Tage so verschoben wurde, dass sie das Angebot nicht mehr wahrnehmen können, sie also doppelt durch den Ausfall bestraft werden. Die Angebote gelten nämlich immer nur für "Neukunden". Einige vermuten sogar, dass die Entschädigung genau deshalb so gewählt wurde, das lässt sich aber natürlich nicht belegen.

Wie die Bonus-Tage aktiviert werden, ist noch nicht klar

Vielleicht haben die sparsamen Spieler*innen aber ja auch Glück und die PS Plus-Verlängerung ist optional. Sony selbst schreibt allerdings, dass die fünf Tage "automatisch" gutgeschrieben werden. Es ist also eher unwahrscheinlich, dass die fünf Tage per Freischalt-Code oder ähnliches verschickt werden.

PSN-Nutzer*innen ohne Abo erhalten keine Entschädigung

Auch bei den PSN-Usern ohne Abo macht sich Ärger breit, da sie gar keine Entschädigung für den Server-Fehler bei Sony erhalten. Free-to-Play-Titel wie Fortnite, Apex Legends und Call of Duty: Warzone benötigen nämlich kein PSN-Abo, bieten aber ebenfalls Season-Pässe und Abo-Modelle an, die am Samstag aufgrund des Server-Ausfalls nicht genutzt werden konnten.

Vielleicht reicht Sony noch eine entsprechende Entschädigung in dem Fall nach, wir halten euch dahingehend natürlich auf dem Laufenden.

Findet ihr die Entschädigung gut oder hättet ihr euch etwas anderes gewünscht? Verhagelt sie vielleicht auch sogar gerade euren PS Plus-Abo-Rhythmus?