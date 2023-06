Sony vs. Microsoft: Wer die Nase aktuell vorn hat & was die Zukunft bringt

1:27:18 Sony vs. Microsoft: Großer Video-Talk zum Duell der Giganten

Es gibt einige nie endende oder legendäre Duelle: David gegen Goliath, Sherlock Holmes gegen Moriarty, Ash gegen Team Rocket, Mario gegen Bowser – und Sony gegen Microsoft.

Aber kann man Sony und Microsoft überhaupt wirklich vergleichen oder verfolgen sie am Ende ganz unterschiedliche Strategien, wenn man mal genauer hinschaut?

Fragen über Fragen – wir versuchen sie zu beantworten

Und wo steht eigentlich der Game Pass 2023? Ist er gerade dabei, langsam einzuschlafen oder geht es jetzt erst so richtig los? Wie geht es weiter mit Sonys Strategie, mehr Spiele auf den PC zu bringen und was passiert noch in Sachen Hardware?

All diese Themen haben GameStar-Redakteurin Geráldine Hohmann, News-Host Lennard Wilms und GamePro-Redakteur Tobias Veltin im Rahmen unseres FYNG-Sommer-Programms besprochen.

Gemeinsam finden sie in knapp 90 Minuten heraus, warum man bei Microsoft und Sony und in welchen Punkten gerade wer die Nase vorn hat – insbesondere nach de beiden großen Showcases. Das alles und mehr seht ihr in unserem oben verlinkten Video-Talk.