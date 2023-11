Geniale Sound-Funktion: Dieser Kopfhörer hat Gaming für mich komplett verändert – und es gibt ihn gerade günstig bei der Black Friday-Woche

Mit Noise Cancelling-Kopfhörern wird Konsolen-Gaming für mich einfach unschlagbar gut.

Ich bin geräuschempfindlich. Wirklich sehr geräuschempfindlich. Schuld daran ist unter anderem eine sogenannte Hyperakusis, also eine krankhafte Überempfindlichkeit gegenüber Umgebungsgeräuschen. Gegen die wollte ich vor über fünf Jahren ankämpfen, indem ich mir einen Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung gekauft habe.

Vorrangig sollte er meine Nerven beim Arbeiten schonen, da ich an meinem Monitor aber auch Multiplayer-Spiele zocke, habe ich die Kopfhörer direkt an der Konsole ausprobiert. Mit absolut durchschlagendem Ergebnis.

Erste Erfahrungen mit Noise Cancelling

Ich war schon immer ein Fan von Kopfhörern, da mir die unmittelbare Nähe von Klängen eher zusagt als ein Lautsprechersystem, dessen Töne mir stets weit entfernt erscheinen.

Ausgestattet habe ich mich seit der Xbox One und PS4 mit namhaften Marken, darunter Beyerdynamic oder AKG. Nach und nach sind dann aber die ersten bezahlbaren Kopfhörer mit Active Noise Cancelling auf den Markt gekommen.

Bei Active Noise Cancelling (ANC) handelt es sich um eine Form der Geräuschunterdrückung. Dabei kommen Mikrofone sowohl im Kopfhörer (Feedback) als auch außerhalb (Feedforward) zum Einsatz. Sie nehmen den Schall aus der Umgebung auf und speisen dann einen Gegenschall ein, der die Außengeräusche negiert.

Und schon beim ersten Probehören wurde klar: Reagiert ihr so empfindlich auf kleinste Nebengeräusche wie ich, dann ist Active Noise Cancelling ein wahrer Segen!

Endlich konnte ich mich von der anstrengenden Akustik unseres hellhörigen Familienhauses abnabeln. Keine dröhnenden Fußschritte mehr über mir und auch keine laut geführten Gespräche am Gartenzaun, sodern einfach nur Ruhe.

Deswegen würde ich nie wieder zu einem klassischen Kopfhörer greifen

Neben der Abschottung von der Außenwelt haben ANC-Kopfhörer für mich noch einen weiteren, zentralen Pluspunkt. Bei handelsüblichen Kopfhörern kann ich mich nie völlig in der Akustik fallen lassen und das je nach Bauart aus unterschiedlichen Gründen:

geschlossene Modelle fühlen sich für mich einengend an, da mein Gehör eindeutig die physische Grenze des Plastikgehäuses drumherum bemerkt

offene oder halboffene Kopfhörer lassen hingegen viele Geräusche durch, sei es das Knautschen meines Sessels, das Surren meiner PS5 oder das Drücken von Controller-Tasten

Active Noise Cancelling eliminiert für mich jedoch beide Aspekte. Ich bekomme keinen Kontext aus der Umgebung und genieße dadurch eine scheinbar unendliche Sound-Bühne. Diese wird zwar nicht von jedem Kopfhörer ausgefüllt, aber das Gefühl von Weite ist immer präsent.

Die erste Multiplayer-Session wurde zum Erweckungserlebnis

Es hat nicht lang gedauert, bis ich mit meinen ANC-Kopfhörern zur Konsole gedackelt bin. "Scheinbar grenzenlose Akustik und eine völlig von Nebengeräuschen befreite Klangkulisse? Damit mache ich jetzt jeden Online-Server unsicher!" dachte ich mir und wurde auch direkt bestätigt.

Die Fußschritte meiner Feinde waren für mich auf einmal viel besser zu orten und dem dreidimensionalen Raum zuzuordnen, genau wie Schüsse oder Explosionen.

Sei es in meinem damaligen Lieblings-Shooter Gears of War 4 oder in Spielen wie Call of Duty: Warzone und Halo: Infinite – mehr Immersion und Mittendrin-Gefühl geht für mich nicht.

Gegner in Modern Warfare 3 können sich vielleicht hinter den am schwersten zu erkennenden Skins verstecken, ich höre sie dennoch aus größter Entfernung trampeln.

Kurzum: Ein absoluter Traum für mich als ehemaligen eSportler!

Wobei ich kinoreife Erfahrungen wie The Last of Us Part 1 oder God of War Ragnarök keineswegs geringer bewerten würde. Hier bekommt die Atmosphäre durch den Eindruck, ohne Eingrenzung in einer brachialen Action-Sequenz oder einem mitreißenden Dialog zu sitzen, einen gewaltigen Schub.

Wie gut zum Beispiel The Last of Us Part 1 abgemischt ist, könnt ihr hier im Trailer herauszuhören:

3:12 The Last of Us Part 1 - Trailer stellt 3D-Audio und DualSense-Features in den Fokus - Trailer stellt 3D-Audio und DualSense-Features in den Fokus

Meine Preis-Leistung-Empfehlung: Sony WH-1000XM4

Vielleicht ist euch schon aufgefallen, dass ich bisher nicht benannt habe, für welche Kopfhörer ich mich letztendlich entschieden habe, und das hat einen recht simplen Grund: Ich habe mich lange durchprobiert und war mit vielen Produkten absolut zufrieden.

Ich habe die 'Quiet Comfort'-Reihe von Bose getestet, einen Zwischenstopp bei Sennheiser Momentum eingelegt und bin zum Abschluss bei Sony gelandet. Deren WH-1000XM3-Modell beziehungsweise dessen Nachfolger (XM4 und XM5) hat mich mit seiner grundlegend neutralen Sound-Charakterisik überzeugt, lediglich ein paar Schwächen in den Mitten sind mir aufgefallen.

Sonys WH-1000XM3 sehen sehr elegant aus und klingen auch noch ordentlich.

Einige Details (wie sägende Gitarrenspuren) gehen aufgrund der schwachen Mitten im Bass unter, dafür ist das Noise Canceling aber absolut herausragend und es kommt nahezu ohne Grundrauschen aus. Das ist bei ANC-Kopfhörern quasi immer präsent, bei neueren Modellen müsst ihr euch jedoch stark darauf konzentrieren, um es wahrzunehmen.

Ein ausschlaggebendes Argument für Sony war für mich darüber hinaus der vergleichsweise niedrige Preis. Während der Black Friday-Woche bekommt ihr die WH-1000XM4 zum Beispiel für knapp 210 Euro bei Amazon:

Der XM5 mit etwas längerer Akkulaufzeit sowie leicht besserem Klangbild und Noise Canceling bewegt sich hingegen bei der 300 Euro-Marke:

Laut Preissuchmaschinen wie Geizhals und Idealo kommt ihr beim XM4 ungefähr 40 Euro günstiger weg als beim normalerweise anliegenden Durchschnittspreis, der XM5 ist hingegen nur knapp 10 Euro bis 20 billiger.

Andere Handelsportale wie MediaMarkt (XM4 und XM5) oder Saturn (XM4 und XM5) ziehen übrigens mit den Black Friday-Angeboten von Amazon gleich, ihr müsst also nicht zwangsläufig dort bestellen, um den besten Preis zu bekommen.

Hier findet ihr zudem noch drei weitere Alternativen zu den Sony-Kopfhörern, die ähnlich gut, wenn nicht besser klingen und vergünstigt im Black Friday zu haben sind:

ANC-Kopfhörer haben auch Nachteile

So toll Kopfhörer mit Active Noise Cancelling auch sind, sie weichen in Sachen Handhabung ein gutes Stück von klassischen Kopfhörern ab.

Die Stromzufuhr eines Klinkenanschlusses reicht zum Beispiel nicht aus, um die fürs Noise Cancelling zuständigen Mikrofone zu betreiben. Daher kommt stets ein Akku zum Einsatz, der in der Regel nach 20 bis 40 Stunden wieder aufgeladen werden muss.

Außerdem wird eure Stimme weggeblendet, ihr hört euch also kaum noch selbst, wenn ihr im Sprach-Chat aktiv seid oder einen Anruf entgegennehmt. Dafür gibt es zwar bei den meisten ANC-Kopfhörern eine Sidetone-, Ambient- oder Monitoring-Funktion, die das Gesprochene im Kopfhörer wiedergibt, sie kann jedoch auch irritieren, da es zu stimmlichen Veränderungen und/oder einem leichten Lag kommt.

Ein Großteil aller Noise Cancel-Kopfhörer ist schick designt und mit Features vollgestopft, dafür aber auch komplexer im Handling.

Entscheidet ihr euch für einen reinen Kopfhörer, müsst ihr euch zudem um ein Mikrofon für den Voice-Chat auf Xbox Series X|S oder PS5 kümmern. Beispielsweise mit einem Ansteckmikrofon, das dann zusammen mit dem Kopfhörer via Y-Kabel am Controller oder einem USB-Mixamp mit der Konsole verbunden wird.

Einige Modelle bieten aber auch die Option, die Außenmikrofone ins Sprechsignal einzuspeisen.

Es geht zudem nicht immer drahtlos!

Die meisten ANC-Kopfhörer könnt ihr via Bluetooth mit eurem Fernseher koppeln. Wollt ihr allerdings kabellos 3D-Sound von der PS5 genießen, funktioniert das nur über einen zusätzlichen Adapter, wie diesen von Creative:

Ein zusätzliches Mikrofon könnt ihr jedoch nie kabellos verwenden, dafür müsst ihr auf ein echtes ANC-Headset zurückgreifen. Die halten klanglich zwar nicht wirklich mit guten Kopfhörern mit und sind vergleichsweise teuer, dafür seid ihr dann aber komplett unverkabelt unterwegs.

Hier findet ihr zwei passende Modelle:

Und natürlich ist der Preis bei ANC so eine Sache: Reine Studio-Kopfhörer ohne Noise Cancelling bieten zumeist ein filigraneres Klangbild als Noise Cancel-Kopfhörer zum selben oder höheren Preis.

Ist euch dieser Aspekt wichtiger als die Vorteile durch die Geräuschunterdrückung, dann seid ihr in den Händen von Austrian Audio, Master & Dynamics, Plantronics und Co. klar besser aufgehoben.

Meinung der Redaktion

Chris Werian Im Hinblick auf mein Setup bin ich wohl ein Exot. Ich spiele an einem Mischpult, an dem ich alle Generationen von Konsolen vereine, und kann die ANC-Kopfhörer von Sony via Klinke einfach mit einem Podcast-Mikrofon kombinieren.



Zockt ihr an einem Fernseher ohne Zugriff auf solchen Technik-Klimbim, sieht es dann schon ein bisschen kniffliger aus. Im Zusammenspiel mit einem Ansteckmikrofon geht es an PlayStation und Xbox per Klinke, mit einem Bluetooth-Adapter dann auch kabellos, wenn auch ohne Sprach-Chat.



Komfortabel und simpel in der Einrichtung ist das leider nicht, ist euch dieser Aspekt aber wichtig, solltet ihr eher zu einem dedizierten ANC-Headset greifen.



An Noise Cancelling führt für mich grundsätzlich kein Weg mehr vorbei, so stark ist das Mittendringefühl in Spielen. Zumal es mir durch die permanente Ruhe viel leichter fällt, meinen Fokus zu finden.



Für welche Marke oder Produktreihe ihr euch entscheidet, ist dann auch fast schon egal. Kauft nur nicht zu günstig, da die ANC-Algorithmen bei Billigmarken längst nicht so ausgereift sind wie bei Sony, Bose und dergleichen. Außerdem wird dann gern auf beidseitig am Kopfhörergehäuse angebrachte Mikrofone verzichtet und davon profitiert Noise Cancelling enorm!



Habt ihr schon einmal mit Noise Cancelling-Kopfhörer gezockt oder ist das nichts für euch?