Nur heute: Sony Xperia 10 günstig im Angebot & Bluetooth-Kopfhörer geschenkt dazu bei Saturn

Bei Saturn gibt es heute ein tolles Tagesangebot für alle, die auf der Suche nach einem neuen Handy sind: Das Sony Xperia 10 IV könnt ihr jetzt für 365 Euro bekommen. Damit ist Saturn laut der Vergleichsplattform Idealo ohnehin schon der derzeit günstigste Anbieter. Ihr bekommt aber sogar noch die Bluetooth-Kopfhörer Sony WH-CH710N, deren Einzelpreis gerade bei 89,99€ (UVP: 149,99€) liegt, als Gratis-Zugabe obendrauf.

Der Tagesdeal ist laut Shopseite nur bis 9 Uhr morgens am 26. Dezember gültig, er könnte aber natürlich auch schon früher ausverkauft sein. Der Versand ist kostenlos.

Was bietet das Sony Xperia 10 IV?

Das im Mai erschienene Sony Xperia 10 IV ist ein Smartphone mit 5G-Unterstützung, das mit dem Octo-Core-Chipsatz Snapdragon 695 läuft. Das 6 Zoll große OLED-Display bietet eine Auflösung von 2520 x 1080 Bildpunkten und ist mit Sonys Triluminos-Technik zur besseren Farbdarstellung ausgestattet. Das Handy verfügt über 128 GB Speicher und über 6 GB Arbeitsspeicher. Als Betriebssystem dient Android 12. Insgesamt handelt es sich also um ein Handy für gehobene Ansprüche, wenngleich es nicht ganz an den High-End-Bereich heranreicht.

Wie gut sind die Sony WH-CH710N Bluetooth-Kopfhörer?

Die Sony WH-CH710N Over-Ear-Kopfhörer bieten Bluetooth und KI-gesteuertes Active Noise Cancelling, das laut Testberichten gut funktioniert. Sie punkten zudem durch hohen Tragekomfort aufgrund der guten Polsterung und des geringen Gewichts. Der Sound soll für die Preisklasse insgesamt recht hochwertig sein. Insbesondere die Bässe schneiden in Tests gut ab, bei den Höhen scheinen die Sony WH-CH710N hingegen nicht ganz so akkurat zu sein. Der Akku hält in Betrieb bis zu 35 Stunden durch. Alles in allem handelt es sich also um eine durchaus brauchbare Zugabe.

