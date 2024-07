Sonys bestes PS5-Headset: Jetzt 100€ Rabatt auf das Top-Modell mit ANC bei Amazon sichern!

Mit dem Sony Inzone H9 könnt ihr gerade ein High-End-Gaming-Headset für PS5 und PC günstig bei Amazon abstauben.

Zwar hat Sony mit dem Pulse Elite Anfang des Jahres eine neues und im Vergleich zum alten Sony Pulse 3D stark verbessertes PS5-Headset auf den Markt gebracht. Das beste (und normalerweise auch teuerste) unter Sonys aktuellen Wireless Gaming Headsets bleibt aber nach wie vor das Sony Inzone H9. Bei Amazon gibt es gerade satte 100€ Rabatt auf das High-End-Modell, günstiger bekommt ihr es laut Vergleichsplattformen nirgendwo:

Amazon macht keine Angaben dazu, wie lange das Angebot noch gilt. Der Preis kann sich daher jederzeit wieder ändern.

Sony Inzone H9: Was bietet Sonys bestes und teuerstes PS5-Headset?

Die kabellose Verbindung mit PS5 funktioniert beim Sony Inzone H9 wie üblich über den USB-Dongle. Alternativ gibt es auch noch eine Bluetooth-Verbindung.

Das hervorstechendste Feature des Sony Inzone H9 ist das sehr gute Active Noise Cancelling, das Umgebungsgeräusche unterdrückt und es euch dadurch ermöglicht, auch in einem lauten Umfeld ungestört zu spielen oder Musik zu hören. Unter Sonys PS5-Headsets ist das Inzone H9 nach wie vor das einzige Modell, das ANC unterstützt.

Bei aktiviertem ANC hält das Inzone H9 zwar nicht ganz so lange durch wie das Inzone H7, die Akkulaufzeit ist mit über 30 Stunden aber noch immer sehr ansehnlich und rund dreimal so lang wie beim günstigen Sony Pulse 3D. ANC lässt sich übrigens jederzeit über einen Button am Hörer abschalten. Ihr könnt sogar in einen Ambient-Modus wechseln, durch den ihr besonders gut hören könnt, was in euerer Umgebung vor sich geht.

Der Akku des Sony Inzone H9 hält lange durch und das Headset ist auch komfortabel genug für ausgedehnte Gaming-Sessions.

Wie alle PS5-Headsets von Sony verfügt auch das Inzone H9 über einen Regler für die Game-Chat-Balance, den ihr bei den meisten Headsets von Drittherstellern nicht findet. Praktisch ist zudem, dass das Sony Inzone H9 neben der Funkverbindung mit der Konsole auch Bluetooth für Mobile-Geräte unterstützt. Beide Verbindungsarten funktionieren gleichzeitig, sodass ihr während dem Spielen Anrufe annehmen könnt.

Was den Klang angeht, schneidet das Sony Inzone H9 sowohl bei den Bässen als auch bei den Mitten und Höhen gut ab und erlaubt sich somit keine größeren Schwächen. Allerdings zeichnet es sich gegenüber anderen Gaming-Headsets seiner Preisklasse in dieser Hinsicht auch nicht besonders aus. Ähnliches gilt für das Mikrofon, das die Stimme klar und deutlich wiedergibt, sie aber leider nicht ganz natürlich klingen lässt.

Insgesamt bekommt ihr mit dem Sony Inzone H9 trotzdem ein sehr gutes Wireless Gaming Headset für PS5 und PC, das über eine Menge Funktionen verfügt und komfortabel zu tragen und zu bedienen ist.

