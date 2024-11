Soulslike-Hit für 9,99€ im Angebot: Jetzt ist es Zeit, eure Angst vor diesem Spiel für PS5 & PS4 zu überwinden!

Allein das Artdesign dieses Spiels ist es wert, sich durch die harten Bosskämpfe durchzubeißen.

Durch den Black Week Sale bei MediaMarkt könnt ihr euch jetzt einen der größten Soulslike-Hits aller Zeiten günstig für PS4 und PS5 im Angebot schnappen, nämlich für schlappe 9,99€. Falls ihr das düstere Action-Rollenspiel bislang verpasst haben solltet, habt ihr jetzt also die Chance, diesen Fehler günstig auszubügeln. Hier findet ihr das Angebot:

Der Black Week Sale bei MediaMarkt läuft offiziell nur noch bis zum 28. November, wird danach aber direkt vom Black Friday Sale abgelöst. Wir nehmen daher an, dass das Angebot prinzipiell noch bis Anfang nächster Woche gilt, sofern es nicht vorher ausverkauft ist. Übrigens gibt es bei MediaMarkt gerade auch noch weitere PlayStation-Hits für 9,99€, diese findet ihr hier:

Meisterwerk für PS4 & PS5 nachholen: Ein wunderschöner Albtraum!

2:59 Bloodborne - Story-Trailer mit vielen Gameplay-Szenen

Es geht hier natürlich um Bloodborne, das von vielen Soulslike-Fans sogar noch höher geschätzt wird als die Dark-Souls-Reihe selbst. Einer der Gründe dafür ist zweifellos das hervorragende Artdesign der Spielwelt: Ihr seid in der Stadt Yarnam unterwegs, die an eine albtraumhafte Version des viktorianischen Londons erinnert. Eine Seuche hat den Großteil der Bevölkerung dahingerafft und der Rest ist aus seltsamen Gründen gar nicht gut auf uns zu sprechen ...

Abgesehen von seiner packenden Gothic-Atmosphäre ist Bloodborne vor allem für seinen hohen Schwierigkeitsgrad berühmt geworden. Obwohl ihr diesmal auch auf Feuerwaffen zurückgreifen könnt, bleibt das Gameplay weiterhin nahkampfbetont. Eure Figur ist dabei schneller und beweglicher, als man es aus Dark Souls gewohnt ist, was das Spiel aber nicht leichter macht.

Bloodborne fasziniert sowohl durch seine düstere Spielwelt als auch durch das harte Gameplay.

Im Gegenteil: Das höhere Spieltempo bedeutet, dass ihr beim Ausweichen perfektes Timing braucht, insbesondere bei den vernichtenden Attacken der riesigen Bossgegner. Dass ihr durch erfolgreiche Angriffe Gesundheit zurückgewinnen könnt, ist ebenfalls nur ein schwacher Trost, denn letztendlich dient diese Mechanik vor allem dazu, euch zu offensivem Attackieren zu zwingen. Kurz gesagt: Bloodborne ist ein knackig schweres Spiel, das Versagen noch dazu hart bestraft!

Umgekehrt gibt es aber kaum ein anderes Spiel, in dem sich Erfolge so befriedigend anfühlen, vor allem dann, wenn man nach einem überstandenen Bosskampf in ein weiteres faszinierendes Gebiet voller neuer Geheimnisse und Schrecken entlassen wird. Was diese Welt an Schauwerten und Erlebnissen bietet, entschädigt vollauf für die erlittenen Frustmomente.

6:51 Bloodborne Test / Review

Zu viel Angst sollten trotz allem übrigens selbst Soulslike-Neulinge nicht vor Bloodborne haben, denn schließlich ist das Internet voll von umfangreichen Anleitungen und Hilfestellungen für das Action-RPG. Mit den richtigen Tipps schafft man auch den stärksten Boss früher oder später. Und falls alle Stricke reißen sollten, könnt ihr noch immer einen Koop-Partner herbei beschwören, der euch durch die schlimmsten Stellen des Spiels hilft.

Wir können euch jedenfalls nur empfehlen, dieses finstere Meisterwerk noch nachzuholen, falls ihr es bislang tatsächlich ignoriert haben solltet, vor allem zum aktuellen Preis von 9,99€:

