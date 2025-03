Soulslike-Hit für PS5 im Angebot: Noch kein Spiel ist näher an Bloodborne herangekommen als dieses!

Jetzt habt ihr die Chance, euch eines der besten PS5-Soulslikes im Angebot zu sichern.

Gerade könnt ihr euch eines der besten Soulslike-Spiele, das nicht von From Software stammt, im Angebot sichern. Das düstere Action-Rollenspiel, das seit seinem Release nur selten überhaupt mal nennenswert günstiger zu bekommen war, gibt es nämlich aktuell bei Amazon zum deutlich reduzierten Preis. Noch günstiger bekommt ihr es laut Vergleichsplattformen aktuell jedenfalls nirgendwo. Dieser Link bringt euch direkt zum Deal:

Das Angebot läuft spätestens am Montag ab, da dann nämlich der Amazon Frühlings-Sale endet. Neben diesem Deal gibt es dort übrigens noch drei weitere PS5-Soulslikes im Angebot, von denen eines ein Megahit ist, während zwei eher in die Kategorie Geheimtipp fallen:

Steampunk im Bloodborne-Look: Das bietet der Soulslike-Hit für PS5

Lies of P hat auch in den Innenräumen eindrucksvolle Architektur zu bieten.

Zugegeben, es hat schon vorher gute Soulslike-Spiele gegeben, die nicht von From Software stammten, beispielsweise Nioh oder das aus Deutschland stammende The Surge. Aber wenn man das Gesamtkunstwerk aus düsterer Atmosphäre, geheimnisvoller Spielwelt und knallhartem, nahkampfbetontem Gameplay betrachtet, gab es bis zum Release von Lies of P wohl kein Spiel, das so nah an die Vorbilder herangekommen ist.

Dabei macht Lies of P natürlich durchaus einiges anders, zum Beispiel beim Szenario. Immerhin steuert ihr hier einen menschlich wirkenden Pinocchio durch eine finstere Steampunk-Welt. Die Architektur und das Artdesign der Großstadt Krat erinnern dennoch stark an das viktorianisch angehauchte Bloodborne. Eine ganz neue Idee ist jedoch, dass ihr euch immer wieder zwischen Lüge und Wahrheit entscheiden müsst und dadurch den Verlauf der Story beeinflusst.

Die Kämpfe wiederum sind zwar ebenso schwer und spannend wie in einem Dark Souls, verlangen jedoch etwas andere Skills. Hier erholen sich Feinde nämlich mit der Zeit, weshalb ihr aggressiv vorgehen müsst. Außerdem könnt ihr durch Blocken und anschließende Konter Leben zurückgewinnen. Wer sich auf diese Besonderheiten nicht einstellt, wird sich selbst als Soulslike-Veteran an den spektakulären Bosskämpfen von Lies of P die Zähne ausbeißen.

Hat man sich aber erst mal an die Unterschiede gewöhnt, ist Lies of P zwar noch immer hart, aber durchaus fair. Außerdem gibt es glücklicherweise ein umfangreiches Progressionssystem, das euch notfalls über die schwierigsten Stellen hinweghelfen kann. Wer nach einer echten Herausforderung sucht und zudem Lust auf eine ungewöhnliche Spielwelt im Stil eines düsteren Märchens hat, sollte Lies of P jedenfalls unbedingt mal ausprobieren.