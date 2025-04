Soulslike-Shooter für PS5 im Angebot: Diesem knallharten Actionspiel ist die Postapokalypse noch nicht schlimm genug!

Das harte Leben in der Postapokalypse zählt in diesem PS5-Shooter noch zu euren kleineren Problemen.

Für all diejenigen unter auch, die sowohl Soulslikes als auch Shooter lieben und am liebsten beides zugleich hätten, gibt es ein passendes PS5-Spiel, das ganz klar eure erste Wahl sein sollte. Eben dieses Spiel, das euch auf die postapokalyptische Erde, aber auch auf fremde, albtraumhafte Welten schickt, könnt ihr gerade bei Amazon im Angebot abstauben:

Amazon macht derzeit keine Angaben dazu, wie lange der günstige Preis gilt. Das PS5-Spiel könnte also bald wieder teurer werden. Daneben könnt ihr übrigens gerade sowohl bei Amazon als auch bei MediaMarkt noch eine ganze Reihe weiterer PS5-Spiele zu günstigen Preisen abstauben. Mehr dazu erfahrt ihr hier:

Wie Dark Souls als Endzeit-Shooter

Es geht hier um Remant 2, einen Third-Person-Shooter, der wie schon der Vorgänger Remnant: From the Ashes eine Menge mit Dark Souls gemeinsam hat. Dazu gehören etwa das verschachtelte Leveldesign im Metroidvania-Stil, die fordernden Bosskämpfe, das düstere Artdesign mit skurrilen Monstern und das sogenannte Drachenherz-Relikt, das euch wie die Estus Flasks eine beschränkte Menge an Aufladungen eurer Gesundheit bietet.

2:49 Remnant 2: Nachfolger eines der beliebtesten Koop-Shooters der letzten Jahre im Trailer

Autoplay

Es gibt aber auch große Unterschiede, und zwar nicht nur, dass hier vor allem auf eine Vielzahl an aufrüstbaren Schusswaffen gesetzt wird, die übrigens ein hervorragendes Gunplay mit effektvollem Treffer-Feedback bieten. So reist ihr etwa von der postapokalyptischen Erde ausgehend in verschiedene fremdartige Welten, wodurch Remnant 2 weit mehr Abwechslung bietet als der erste Teil.

Die Welten sind bis zu einem gewissen Grad zufallsgeneriert und es ist sogar zufällig, welche von ihnen ihr innerhalb eines Durchlaufs zu sehen bekommt. Remnant 2 ist nämlich darauf angelegt, mehrfach durchgespielt zu werden und dabei trotzdem immer wieder Neues zu bieten. Schon mit einem einzelnen Durchgang dürftet ihr allerdings rund 20 Stunden beschäftigt sein.

Selbst ikonische Charaktere wie diesen vom Cover des Spiels bekommt ihr beim ersten Durchgang durch Remnant 2 eventuell gar nicht zu Gesicht.

Am meisten Spaß dürftet ihr mit Remnant 2 im Online-Koop haben, ihr könnt aber diesmal sehr viel besser auch allein spielen als noch im ersten Teil. Das liegt teils daran, dass die Bosse nun nicht mehr so häufig endlose Gegnerwellen auf euch werfen, aber auch daran, dass es mit dem Helfer nun eine Klasse gibt, die ideale für den Singleplayer geeignet ist, da ihr hier von einem Hund unterstützt werdet. Solo-Spieler*innen empfehlen wir, zunächst mit dieser Klasse zu starten.

Insgesamt bietet Remnant 2 zehn verschiedene Klassen (bzw. sogenannte „Archetypen“), von denen zu Beginn allerdings nur vier zur Auswahl stehen. Es ist also dafür gesorgt, dass ihr auch nach vielen Durchgängen immer noch Neues auszuprobieren und freizuschalten habt. Jede einzelne Klasse bietet eigene Skills in dem ohnehin schon komplexen Charakterentwicklungssystem, das zusätzlich die Langzeitmotivation erhöht.