Mit Remnant 2 erscheint am 25. Juli der Nachfolger des beliebten Koop-Shooters mit Soulslike-Elementen von 2019 für PS5, Xbox Series X/S und PC. Bis zu drei Spieler*innen machen hier gemeinsam Jagd auf Aliens und andere Monster, die die Menschheit an den Rand des Aussterbens getrieben haben.

Zum Vorschauvideo zu Remnant 2!

Der Third-Person-Shooter lässt euch die Wahl zwischen unterschiedlichen Archetypen. Der Doktor hält den Squad am Leben, der Draufgänger stürzt sich an vorderster Front ins Gefecht, der Helfer sorgt für Ressourcen-Nachschub und der Jäger greift aus der Distanz an und markiert Gegner auch durch Wände.

Jeder Archetyp wird dabei separat gelevelt und ihr könnt zwischen den Klassen wechseln. Im Endgame soll es außerdem möglich sein, zwei Klassen zu einer neuen zu verschmelzen und so Zugriff auf noch mehr Fähigkeiten zu erlangen.