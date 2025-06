Warum läuft diese Soundbar so unter dem Radar? Sie bietet mit Dolby Atmos und kabellosem Subwoofer mehr als andere für das gleiche Geld!

Diese Soundbar sieht nicht nur hochwertig aus, sondern liefert auch fetten Surround-Sound.

Sind wir mal ehrlich: Die großen TV-Hersteller können mir so viel über ihre tollen internen Lautsprecher-Systeme erzählen wie sie wollen, ich bin der Meinung, dass eine gute Soundbar jeden TV-Lautsprecher in punkto Tonqualität und Surround-Sound schlagen kann. Deswegen gehört für mich zu jedem Heimkino-Setup eine Soundbar mit dazu. Und gerade bin ich auf einen Geheimtipp gestoßen, den ich euch hier etwas näher vorstellen möchte. Denn die Denon DHT-S517 hat einiges drauf!

3.1.2-Soundsystem mit Dolby Atmos

3.1.2-Soundsystem? Was soll das denn sein? Im Prinzip ist es ganz einfach: die Soundbar hat drei Lautsprecher, die nach vorne zeigen, einen Subwoofer für besonders tiefen Bass und zwei Lautsprecher, die nicht geradeaus, sondern nach oben zeigen. So entsteht ein räumlicher Surround-Sound, der die Geräusche genau dort platziert, wo sie auch sein sollten. So werdet ihr einer Szene, in der bswp. ein Flugzeug über das Bild hinweg donnert, auch wirklich von oben und nicht von vorne hören.

Der externe Subwoofer muss nicht einmal mit einem zusätzlichen Kabel mit der Soundbar verbunden werden.

Der externe Subwoofer tut sein übriges, um das Klangbild genussvoll abzurunden und er ist dazu auch noch kabellos! Das heißt, er muss nicht nochmal mit der Soundbar via Kabel verbunden werden, die beiden Geräte verbinden sich via Funk miteinander. Ein Stromkabel braucht der Subwoofer natürlich trotzdem.

Ein echter Geheimtipp im Preis-Leistungs-Bereich

Die Soundbar bringt gleich mehrere Sound-Modi mit sich. Movie für besonders immersiven 3D-Sound, Music für maximalen Vibe und Night, damit ihr auch bei leiseren Lautstärken alles gut hören könnt. Die Modi und weitere Sound-Einstellungen könnt ihr einfach und bequem mit der mitgelieferten Fernbedienung anpassen.

Die Verarbeitung der Soundbar ist sehr hochwertig und das Design ist schick, aber minimalistisch.

Denon ist eine Marke, die nicht unbedingt jeder auf dem Schirm hat. Dabei hat das Unternehmen echt Ahnung von Sound und ist vor allem für seine hervorragenden AV-Receiver bekannt. Die Firma aus Japan weiß also, was guten Sound ausmacht und das zeigen sie auch bei dieser Soundbar, die ihr für einen mehr als fairen Preis abstauben könnt.