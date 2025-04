Soundqualität made in Germany: Jetzt könnt ihr euch dieses bombastische Soundsystem zum Mega-Preis schnappen!

Das Teufel Ultima 40 Soundsystem trägt seinen Namen wirklich nicht zu Unrecht.

Wer mich nur ein bisschen kennt weiß, ich bin ein Mensch, der sehr viel wert auf gute Audioqualität legt und Musik, Filme oder Netflix einfach nicht richtig genießen kann, wenn der Ton so klingt wie aus der Blechdose. Wem es genauso geht und im punkto Sound auch nichts dem Zufall überlassen will, der sollte bei diesem Angebot von Teufel genau hinsehen.

Elias Mohr Elias interessiert alles, was auch nur im Entferntesten mit gutem Klang zu tun hat. Während seines Studiums hat er nicht umsonst jede freie Minute als Redakteur und Radiomoderator in einem studentischen Radiosender verbracht. Darüber hinaus hört nicht nur gerne Podcasts, sondern nimmt auch selbst welche auf.

Standlautsprecher mit integriertem Verstärker: So geht guter Surround-Sound

Wir reden hier vom Teufel Ultima 40 Aktiv 4.1 Soundsystem in der Club Edition. Das bedeutet: zwei Aktiv-Standlautsprecher, ein High-End-Subwoofer und zwei kleinere Rear-Speaker sorgen hier für einen Surround-Sound, der nicht von schlechten Eltern ist.

Plant für diese monströsen Standlautsprecher lieber etwas mehr Platz ein.

Und das Beste ist: Die Standlautsprecher sind sogenannte Aktiv-Lautsprecher. Das heißt, sie haben einen integrierten Verstärker und können dadurch ihre komplette Klangpower selbst erzeugen. Ihr braucht also nicht, wie eigentlich bei Soundsysteme dieser Größenordnung üblich, einen externen Verstärker in Form eines AV-Receivers dazuzukaufen.

Das 4.1 Soundsystem aus Deutschland bringt ordentlich Power mit

Doch nicht nur die beiden Standlautsprecher sind eine Offenbarung für Sound-Enthusiasten. Beim Subwoofer handelt es sich um den S 6000 SW, den stärksten Universal-Subwoofer, den Teufel zu bieten hat. Damit hört ihr auch die tiefsten Töne garantiert ohne Verzerrungen oder Störgeräusche.

Ebenfalls nicht zu verachten sind die beiden kleinen Aktivlautsprecher, die den Surround-Sound erst so richtig rund machen. Insgesamt könnt ihr so eine Fläche von bis 40 Quadratmetern abdecken, was wirklich gigantisch ist.

Mit einem Soundsystem dieser Größenkategorie erlebt ihr Klang auf völlig neue Art und Weise.

Mit Teufel Ultima 40 Aktiv Club Edition 4.1 Soundsystem stellt ihr euch was wirklich traumhaftes in die Bude. Und bekommt sowohl bei den Lautsprechern, als auch beim Subwoofer die allerhöchste Qualität geboten. Und gerade ist das System im Teufel-Shop sogar im Angebot.